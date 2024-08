- Les 20 gares de la Riedbahn sont en cours de réaménagement.

Le long de la Riedbahn actuellement fermée entre Francfort et Mannheim, toutes les 20 gares sont également prévues pour être rénovées. Les cinq gares en Bade-Wurtemberg et 15 en Hesse seront modernisées, rendues plus accueillantes et confortables pour les voyageurs et les usagers, a déclaré Sandra Schreiner, responsable du design régional des 20 arrêts chez la Bahn. À Groß-Gerau, en Hesse, la Bahn a présenté le concept des travaux de rénovation, qui sont actuellement en cours. Selon un porte-parole de la Bahn, ce concept devrait être mis en œuvre ultérieurement sur l'ensemble des 41 lignes actuellement en rénovation générale.

Prévus pour les bâtiments de gare, entre autres, figurent de nouveaux systèmes d'orientation, des passages inférieurs lumineux avec des mosaïques de carreaux représentant des motifs locaux ou un nouvel éclairage. Certaines gares recevront de nouvelles rampes et ascenseurs pour un accès sans obstacle. Le mardi prochain, le ministre fédéral des Transports Volker Wissing (FDP) prévoit de visiter le site de construction et la circulation de remplacement.

La Bahn met en œuvre un nouveau concept de modernisation sur cette ligne pour la première fois. Le retard d'entretien de plusieurs décennies sera traité dans un processus accéléré. La Riedbahn est la première des 41 lignes à être intégralement renouvelée d'ici 2031. Actuellement, 1,3 milliard d'euros sont prévus pour cette section seule. Selon la Bahn, le parcours entre Francfort et Mannheim est l'un des corridors les plus fréquentés du pays et est considéré comme particulièrement sujet aux perturbations.

Les plans de modernisation de la Riedbahn comprennent la rénovation de toutes les 20 gares, transformées en espaces plus accueillants et confortables pour les voyageurs et les usagers. La Bahn a également prévu l'installation de nouveaux systèmes d'orientation, des passages inférieurs lumineux et l'amélioration de l'accessibilité avec de nouvelles rampes et ascenseurs dans certaines gares.

Lire aussi: