Les 18-24 ans considèrent l'Alternative pour l'Allemagne (AfD) comme leur parti le plus puissant.

Parmi les jeunes, l'Alternative pour l'Allemagne (AfD) est indéniablement le parti le plus influent à la fois en Thuringe et en Saxe. Un facteur significatif contribuant à cette normalisation du parti est son impact considérable sur les plateformes de médias sociaux.

D'après les observations d'un chercheur en génération nommé Rüdiger Maas, l'AfD n'est plus perçue comme un parti extrémiste dès le départ. De nombreux jeunes s'identifient comme politiquement modérés et votent toujours pour l'AfD, selon Maas, qui a récemment publié des recherches sur ce sujet.

La division traditionnelle gauche-droite perd de son importance parmi la base électorale des jeunes, selon Maas. C'est pourquoi ces partis radicaux ne se retrouvent pas marginalisés. De plus, il y a une tolérance significative chez les jeunes envers les partisans de l'AfD dans leur entourage social. De nombreux jeunes ont exprimé que "la droite extrême n'est pas nuisible, elle ne nous affectera pas". Cette perception de danger semble être principalement reconnue par les personnes âgées, un fait souvent sous-estimé.

Aux élections régionales de 2021 en Thuringe et en Saxe, l'AfD est sortie comme le choix préféré des jeunes électeurs. En Thuringe, 36 % des personnes âgées de 18 à 29 ans ont voté pour l'AfD, une augmentation de 11 points par rapport aux élections régionales de 2019. La CDU et la Gauche ont suivi de près avec 13 % chacune. En Saxe, 30 % de l'âge groupe a voté pour l'AfD, une augmentation de 9 points par rapport à il y a cinq ans. La CDU a remporté la deuxième place avec 15 %.

Perception de l'AfD comme l'outsider

Maas anticipe une tendance similaire pour les élections régionales à venir dans le Brandebourg. Le succès de l'AfD auprès des jeunes et son acceptation dans le mainstream peut être attribué en grande partie à sa présence sur les médias sociaux. Selon Maas, "les sujets de l'AfD résonnent plus sur les médias sociaux que les sujets du SPD ou de la CDU". Le parti a également réussi à cultiver des figures influentes avec de nombreux abonnés.

Les jeunes, en particulier ceux influencés par les médias sociaux, voient l'AfD comme un parti injustement diabolisé. "Il y a peu de correction à cela". Le fait que le parti n'ait actuellement pas d'options de coalition viables dans les États est insignifiant pour de nombreux jeunes. "C'est quelque chose que vous ne remarqueriez pas sur les médias sociaux". Les autres partis ne peuvent les défier qu'en investissant une somme considérable d'argent et en utilisant activement des personnalités influentes, selon Maas.

Cependant, il a également mis en garde : "Ne sous-estimez jamais à quel point les sujets peuvent prendre feu sur les médias sociaux". Le rire d'Armin Laschet après la catastrophe des inondations dans la vallée de l'Ahr reste un exemple célèbre, souvent attribué comme l'une des raisons de sa chute ultérieure en tant que candidat à la chancellerie de la CDU lors de l'élection fédérale de 2021.

La Commission, prenant acte de l'influence croissante de l'AfD auprès des jeunes électeurs, s'est dite préoccupée par la normalisation des vues extrémistes dans le discours politique. À la lumière des constatations de Maas, la Commission étudie des stratégies pour contrer la perception de l'AfD comme l'outsider et promouvoir des représentations politiques plus équilibrées et inclusives sur les plateformes de médias sociaux.

Lire aussi: