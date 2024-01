Les 10 sièges du Sénat les plus susceptibles de basculer en 2024

Pourquoi ? À cause de la carte. La décision du sénateur démocrate Joe Manchin de ne pas se représenter en Virginie-Occidentale a souligné à quel point la carte de 2024 est avantageuse pour les républicains. Mais la réélection du président Joe Biden donnerait aux démocrates du Sénat un léger - accent sur le léger - coussin en raison du rôle de départage du vice-président dans une chambre divisée à parts égales.

Le parti démocrate n'a besoin que d'un ou deux sièges - selon le parti qui remporte la Maison Blanche - pour prendre le contrôle du Sénat. La Virginie occidentale a longtemps été considérée comme le siège le plus susceptible de basculer et, avec le départ de M. Manchin, les républicains sont désormais presque certains de le récupérer.

L'attention s'est déplacée vers les deux autres sièges de l'État rouge que les démocrates défendent, le Montana et l'Ohio, qui sont respectivement les deuxième et troisième sièges les plus susceptibles de basculer. (Les classements sont basés sur les rapports de CNN, les chiffres des collectes de fonds et les données historiques sur les performances des États et des candidats).

La course pour le contrôle du Sénat cette année constituera un test politique crucial : Les courses sont-elles à ce point nationalisées que la tête de liste - et les facteurs qui influencent la compétition - est la seule chose qui compte ? (Cette question est particulièrement importante cette année en raison de l'importance des chevauchements entre les cinq États où se déroulent les principales courses au Sénat et les champs de bataille de l'élection présidentielle). Ou bien les candidats individuels, les courses qu'ils mènent et les questions locales sont-ils tout aussi importants ? La réponse à cette question déterminera probablement le vainqueur de la Chambre des représentants.

Les démocrates défendent sept des dix sièges du Sénat les plus susceptibles de basculer. Un huitième, celui de l'Arizona, est occupé par une ancienne démocrate, la sénatrice indépendante Kyrsten Sinema, qui s'identifie toujours à son ancien parti et n'a pas dit si elle se présenterait à la réélection. La décision de M. Manchin a eu pour effet immédiat de rendre les deux seules cibles démocrates de cette liste - le Texas et la Floride - beaucoup plus importantes dans la stratégie du parti pour 2024.

En supposant que la Virginie-Occidentale ne soit plus un enjeu pour les démocrates, voici ce qui devrait se passer pour qu'ils gardent le contrôle du Sénat : Ils pourraient défendre tous leurs sièges restants et conserver la présidence (en raison du vote décisif du vice-président dans un Sénat à 50-50) ; ils pourraient conserver tous leurs sièges restants, perdre la présidence, mais remporter la Floride ou le Texas ; ou ils pourraient perdre un autre siège, gagner la présidence et remporter la Floride et le Texas. Si le candidat démocrate au Sénat remporte l'un ou l'autre de ces États tout en perdant la présidence, il devra surpasser de manière significative la tête de liste.

Le calcul est décourageant. D'autant plus que de nombreux sondages nationaux et nationaux montrent que M. Biden est à la traîne de son prédécesseur et de l'actuel leader du GOP, Donald Trump, dans un hypothétique match retour.

Les sénateurs démocrates sur lesquels repose le contrôle de la chambre - en particulier Jon Tester du Montana et Sherrod Brown de l'Ohio - doivent probablement se distancer le plus possible de la course à la présidence. Tous deux sont des sénateurs sortants bien établis, avec des marques individuelles dans leur pays, mais il reste à voir si cela suffira pour qu'ils s'écartent de la tendance partisane de leur État, comme ils l'ont fait par le passé.

Les démocrates avancent le même argument - l'importance de la personnalité par rapport à l'esprit partisan - pour expliquer comment ils peuvent vaincre les sénateurs Rick Scott en Floride et Ted Cruz en Californie. Rick Scott en Floride et Ted Cruz au Texas. Mais il s'agit d'États coûteux qui échappent aux démocrates depuis des années, et y investir pourrait détourner les ressources des sièges qu'ils défendent.

S'il y a une lueur d'espoir pour les démocrates, c'est que les primaires du GOP sont en pleine effervescence, malgré la nouvelle stratégie du Comité sénatorial national républicain, qui consiste à soutenir très tôt un candidat qu'il considère comme le plus fort pour l'élection générale. De telles primaires contestées ont moins d'importance en Virginie-Occidentale. En revanche, le Montana risque fort d'être le théâtre de divisions au sein du GOP, tandis que l'Ohio, le Nevada et le Michigan se caractérisent par une forte densité de candidats. Dans le Wisconsin, le GOP n'a pas réussi à recruter son premier choix et attend qu'un riche homme d'affaires se lance dans la course. Le candidat républicain au Sénat de l'Arizona est un fervent partisan de la négation des élections. Il n'y a qu'en Pennsylvanie que le GOP a évité une bataille intestine, permettant à son candidat d'affronter déjà le sortant démocrate. Mais il reste à voir si la stratégie du GOP consistant à recruter des candidats fortunés - dont certains n'ont pas fait l'objet d'un examen approfondi jusqu'à présent - porte ses fruits.

En ce début d'année électorale, plusieurs éléments clés sont à surveiller. Les rapports de collecte de fonds du dernier trimestre 2023 seront publiés dans le courant du mois. Les démocrates peuvent-ils maintenir leur élan en matière de collecte de fonds ? Les riches recrues du GOP s'autofinancent-elles de manière significative ? Les Républicains parviennent-ils à décrocher un candidat dans le Wisconsin et à régler leurs primaires avec un minimum de dommages pour leurs candidats finaux ?

Ces classements seront mis à jour au cours de l'année, au fur et à mesure que nous obtiendrons ces données.

Pour l'instant, voici les 10 sièges du Sénat les plus susceptibles de basculer :

1. Virginie-Occidentale

Le sénateur démocrate Joe Manchin de Virginie-Occidentale

La décision du sénateur démocrate Joe Manchin de ne pas se représenter a réduit à néant les chances de son parti de conserver ce siège dans un État que Trump a remporté à deux reprises avec environ 40 points d'avance.

Les républicains sont bien placés pour reprendre le siège avec le gouverneur Jim Justice ou le représentant américain Alex Mooney comme candidat. M. Mooney et ses alliés du Club for Growth Action, qui a promis de dépenser des millions pour soutenir le député, tentent de lier M. Justice, un ancien démocrate, à M. Biden et à son parti.

Un groupe appelé Conservative Americans PAC riposte à M. Mooney, en soulignant ses racines dans le Maryland et en rappelant que le club s'est également opposé à M. Trump. Justice bénéficie du soutien du National Republican Senatorial Committee et de Trump, dont l'appui pèse lourd dans cet État profondément rouge.

2. Le Montana

Le sénateur démocrate Jon Tester du Montana

La tentative de réélection du sénateur démocrate Jon Tester sera le plus grand baromètre pour savoir si les sénateurs sortants ayant une forte image de marque peuvent encore s'opposer à la partisanerie de leur État - un test qu'il a déjà réussi à trois reprises.

Les républicains sont enthousiastes à l'idée de recruter un candidat pour affronter M. Tester. Tim Sheehy, ancien Navy SEAL, n'a pas hésité à se présenter aux électeurs, ce qui, selon sa campagne , a renforcé la position du nouveau venu dans une primaire hypothétique contre le député Matt Rosendale. Une publicité récente s'appuie sur le service militaire de M. Sheehy tout en attaquant M. Tester (et M. Biden) pour avoir été "trop libéral pour assurer notre sécurité". M. Sheehy peut également compter sur le soutien d'un super PAC.

Mais le natif du Minnesota a fait l'objet de quelques gros titres négatifs - sur lesquels les démocrates se sont jetés - dont un article de Semafor sur les commentaires qu'il a faits en août sur sa volonté de revenir à une "privatisation pure et simple" des soins de santé. (Son porte-parole a déclaré qu'il s'en prenait aux compagnies d'assurance et qu'il soutenait la protection des conditions préexistantes, ainsi que le respect des engagements en matière de Medicare et de sécurité sociale).

Cette course constitue également le meilleur test pour la nouvelle stratégie des républicains nationaux, qui consiste à prendre parti dès le début des primaires. Rosendale, qui a perdu contre Tester en 2018, est le type de candidat que le NRSC tente d'éviter ce cycle. Mais le membre du House Freedom Caucus fait de plus en plus de bruit pour se présenter avant la date limite de dépôt du 11 mars.

Après que la NRSC a marqué l'annonce du départ à la retraite de l'ancien président de la Chambre des représentants, Kevin McCarthy, par une déclaration attaquant Rosendale (l'un des huit républicains qui ont voté pour évincer le Californien de son poste de président en octobre), le membre du Congrès a enregistré un message vidéo dans lequel il déclarait qu'il "envisageait fortement" de se présenter au Sénat. Deux jours plus tard, il a posté sur X des photos de lui croisant Trump à Mar-a-Lago pour promouvoir une éventuelle candidature au Sénat - ce qui, comme l'a rapporté CNN, a frustré l'ancien président puisque le député ne l'avait pas encore soutenu à l'époque. (Rosendale l'a fait peu de temps après, mais c'était des mois après que Sheehy ait déclaré son soutien à Trump).

Une chose qui pourrait aider Rosendale ? Un super PAC appelé Last Best Place, qui n'a pas encore eu à divulguer ses donateurs, a attaqué Sheehy sur les ondes. Les républicains l'ont accusé d'être un groupe de façade démocrate. Senate Majority PAC - le super PAC démocrate lié au leadership - a refusé de commenter lorsqu'on lui a demandé s'il était impliqué.

Les démocrates insistent sur le fait que M. Tester peut gagner contre l'un ou l'autre républicain. Pour sa part, le sénateur est à l'antenne avec des publicités positives, rappelant aux électeurs son passé d'agriculteur et son engagement en faveur des terres publiques, des droits du deuxième amendement et de la défense du mode de vie des Montaniens. Une autre publicité vante son travail sur la loi PACT, qui élargit les prestations de soins de santé pour les anciens combattants exposés à des fosses d'incinération toxiques.

3. L'Ohio

Le sénateur démocrate Sherrod Brown de l'Ohio

Le sénateur Sherrod Brown est l'autre démocrate qui doit être réélu dans un État que Trump a remporté deux fois, et donc l'une des principales cibles du GOP. Mais jusqu'à la primaire du 19 mars, le sénateur sortant, qui a effectué trois mandats, observe ses adversaires républicains potentiels se battre entre eux, tout en les décrivant comme trop extrémistes.

Le lendemain du jour où les habitants de l'Ohio ont approuvé à une écrasante majorité une mesure électorale garantissant le droit à l'avortement en novembre, l'équipe de M. Brown a publié une vidéo compilant des citations de ses adversaires républicains suggérant qu'ils soutiendraient une interdiction nationale de l'avortement.

Le parti républicain national ne prend pas parti dans cette course, mais M. Trump est interven u vers la fin de l'année dernière en soutenant le riche homme d'affaires Bernie Moreno. M. Moreno bénéficie également du soutien de l'autre sénateur américain de l'État, J.D. Vance, qui a reçu un coup de pouce de M. Trump lors de sa propre primaire du GOP en 2022. Une récente publicité de Moreno s'ouvre et se ferme sur l'ancien président faisant l'éloge du candidat du GOP, qui poursuit en disant : "La première chose à faire est de terminer le mur."

Le sénateur d'État Matt Dolan, le candidat le plus modéré de la course, commence également sa publicité en mettant l'accent sur la sécurité des frontières, mais sans faire explicitement appel à des arguments semblables à ceux de M. Trump. Les deux candidats disposent d'une fortune personnelle importante - ils ont chacun prêté 3 millions de dollars à leur campagne au cours du troisième trimestre.

Le secrétaire d'État de l'Ohio, Frank LaRose, le seul élu de l'État en lice, a commencé la campagne dans une position plus importante. Mais ses rivaux ont tenu à remettre en question sa capacité à défendre les intérêts des conservateurs après l'échec, en août, d'une mesure électorale considérée comme un combat par procuration pour le référendum de novembre sur le droit à l'avortement.

4. La Pennsylvanie

Sénateur démocrate Bob Casey de Pennsylvanie

La Pennsylvanie est le rare siège ciblé par les Républicains qui n'a pas de primaires compliquées pour le GOP, ce qui explique pourquoi il figure relativement haut dans cette liste. Le GOP ayant obtenu l'ancien dirigeant de fonds spéculatifs Dave McCormick et évité un défi de la part de Doug Mastriano, candidat malheureux au poste de gouverneur en 2022, le parti a pu lancer son combat contre le sénateur démocrate Bob Casey bien avant le début de l'année électorale. Il s'agira probablement de la course au Sénat la plus difficile pour Casey, qui cherche à obtenir un quatrième mandat.

La Chine est déjà apparue comme un motif central dans cette course. M. McCormick, vétéran de l'armée, a proposé "six interdictions" pour mettre fin à la "liberté d'action de la Chine". Mais comme l'a rapporté KFile de CNN, sa position résolument anti-chinoise semble être une évolution de son passage chez Bridgewater Associates, où il a supervisé des investissements massifs dans des sociétés et des participations chinoises cotées en bourse aux États-Unis. M. Casey a récemment présenté un projet de loi (avec le sénateur GOP Rick Scott de Floride, qui est également candidat à la réélection) qui, selon lui, obligerait les fonds d'investissement privés à divulguer les actifs investis en Chine.

M. Casey, qui bénéficie du soutien de l'AFL-CIO, tente de mettre en avant une identité populiste, tandis que les démocrates utilisent l'expérience de M. McCormick dans le domaine des fonds spéculatifs pour le faire passer pour quelqu'un de déconnecté de la réalité. Plus récemment, les deux candidats se sont prononcés contre la vente de US Steel à une société japonaise. Mais avec un Biden en difficulté dans les sondages en Pennsylvanie, qu'il a remporté de justesse en 2020, et des électeurs préoccupés par l'économie, le choix pourrait ne pas être aussi clair que les démocrates le souhaiteraient.

5. Arizona

La sénatrice indépendante Kyrsten Sinema de l'Arizona

La sénatrice indépendante Kyrsten Sinema laisse tout le monde dans l'expectative quant à ses projets de réélection et à l'éventualité d'une course à trois. Elle devra déposer sa candidature auprès du bureau du secrétaire d'État avant le 8 avril.

Si elle se présente, les républicains espèrent qu'elle prendra plus de voix au démocrate qu'à leur candidat final. C'est ce qui ressort d'une publicité numérique de la NRSC qui attaque le représentant démocrate Ruben Gallego, y compris en termes personnels, et fait passer Sinema - qui a été une épine dans le pied de la direction démocrate du Sénat - pour une libérale.

Kari Lake, qui vient de perdre le poste de gouverneur en 2022, est la favorite pour l'investiture du GOP. Malgré les appels des républicains nationaux pour qu'elle regarde vers l'avant - et le soutien des voix les plus établies du parti, comme le sénateur du Wyoming John Barrasso, membre de la direction du GOP au Sénat -, Kari Lake conteste toujours sa précédente défaite. Elle a perdu une autre affaire juridique en novembre, à la suite d'une demande d'examen des enveloppes de vote de 2022.

Mais avec l'appui de M. Trump et l'attrait qu'elle exerce sur les électeurs de base du GOP, Mme Lake sera difficile à battre lors des primaires du mois d'août, et le parti national n'a pas exclu de se ranger derrière elle. Se présenter contre Lake est une perspective excitante pour les démocrates, mais le parti national attend de voir comment les choses se passent avec Sinema avant de s'impliquer.

6. Le Nevada

Sénatrice démocrate Jacky Rosen du Nevada

Le Nevada présente une autre opportunité pour les républicains, qui aimeraient détrôner la sénatrice démocrate Jacky Rosen après avoir échoué face à la sénatrice Catherine Cortez Masto en 2022, lorsqu'ils ont réussi à renverser le bureau du gouverneur.

Les républicains sont nombreux à se présenter aux primaires de juin, mais le parti national soutient le capitaine de l'armée à la retraite Sam Brown, qui a terminé deuxième des primaires sénatoriales de l'année dernière.

Le Nevada a soutenu M. Biden d'environ 2 points en 2020, et les démocrates espèrent que leur campagne sur le terrain au cours d'une année présidentielle - combinée à l'importance de la question de l'avortement - aidera l'ensemble de leur programme. Mais les premiers sondages sur un hypothétique affrontement entre Biden et Trump ont tiré la sonnette d'alarme pour les démocrates, l'ancien président menant l'actuel 52 % à 41 % parmi les électeurs inscrits dans un sondage New York Times/Siena College réalisé à la fin du mois d'octobre. Les électeurs hispaniques étaient également partagés, tout comme les électeurs blancs ayant fait des études supérieures, qui constituent généralement un groupe clé pour les démocrates.

Les républicains savent que les résultats des dernières élections fédérales ne leur ont pas été favorables dans cette circonscription, mais ils y voient l'occasion de faire des percées auprès des électeurs hispaniques. Et même s'ils ne parviennent pas à remporter ce siège, le fait d'obliger les démocrates à y dépenser de l'argent qui n'ira pas au Montana ou à l'Ohio pourrait constituer une victoire en soi.

7. Wisconsin

Sénatrice démocrate Tammy Baldwin du Wisconsin

Les républicains n'ont pas encore de candidat majeur pour affronter la sénatrice démocrate Tammy Baldwin, après que leur premier choix - le représentant américain Mike Gallagher - a renoncé à la course. Mais depuis lors, tous les regards se tournent vers l'homme d'affaires Eric Hovde, dont le président du NRSC, Steve Daines, a déclaré qu'il se présentait. M. Hovde, qui a perdu l'investiture du GOP pour ce siège en 2012, a la capacité de s'autofinancer - une option attrayante pour les républicains, d'autant plus qu'il est relativement tard dans le cycle pour qu'un challenger entre en lice.

Il reste à savoir si un autre riche homme d'affaires républicain, Scott Mayer, se lancerait dans la course, mais M. Daines a clairement fait savoir qu'il ne souhaitait pas de primaires dans cette circonscription. "Si Eric se lance dans la course, a-t-il déclaré au Washington Examiner, nous le soutiendrons. Le soutien précoce du NRSC à Hovde a également irrité David Clarke, l'ancien shérif du comté de Milwaukee aligné sur Trump, qui pourrait compliquer le chemin du GOP s'il entre dans la course.

Les démocrates ne peuvent pas se réjouir de l'absence d'un candidat majeur du GOP jusqu'à présent. Bien que M. Biden ait remporté l'État de justesse en 2020, les démocrates n'ont pas réussi à déloger le sénateur Ron Johnson du parti démocrate lors du dernier cycle électoral. En outre, un sondage réalisé en novembre par Marquette a révélé que Biden était à égalité avec Trump parmi les électeurs inscrits dans le Wisconsin.

8. Michigan

La sénatrice démocrate Debbie Stabenow du Michigan

Les démocrates du Michigan se sont largement ralliés à la représentante américaine Elissa Slotkin - une puissante collectrice de fonds - dans la course à la succession de la sénatrice démocrate Debbie Stabenow, qui prend sa retraite.

Les républicains, en revanche, ont des primaires de plus en plus nombreuses dans un État où ils n'ont pas remporté de course au Sénat depuis 1994. Les républicains nationaux ont salué le retour de l'ancien représentant américain Mike Rogers, qui a quitté le Congrès en 2015. Mais l'ancien président de la commission du renseignement de la Chambre des représentants n'a pas fait le plein de voix. L'ancien représentant américain Peter Meijer - qui a perdu une primaire en raison de son vote en faveur de la destitution de M. Trump après l'insurrection du 6 janvier 2021 - a annoncé sa campagne au début du mois de novembre. Son vote contre Trump pèse dans une primaire, ce que la NRSC a ouvertement souligné dans ses tentatives de l'inciter à ne pas se présenter.

Parmi les autres républicains qui ont lancé leur campagne après l'entrée en lice de Rogers figurent l'ancien chef de la police de Détroit, James Craig, qui a été disqualifié de la course au poste de gouverneur en 2022 pour des questions de collecte de signatures, et l'homme d'affaires Sandy Pensler, qui a perdu l'investiture du GOP pour le siège en 2018.

Les démocrates ont obtenu de bons résultats dans le Michigan en 2022, et le GOP de l'État est en plein désarroi. Mais Biden ne semble pas aussi fort ici qu'en 2020, lorsqu'il a remporté l'État avec environ 3 points d'avance. Dans un récent sondage CNN sur l'État du Wolverine, par exemple, Trump a devancé Biden de 50 % à 40 % parmi les électeurs inscrits, même les jeunes électeurs étant en faveur de Trump. Le directeur de campagne de Mme Slotkin a réfuté les informations du New York Times datant de décembre selon lesquelles la députée s'inquiétait de figurer sur le ticket avec M. Biden, affirmant qu'elle "se réjouissait" de se présenter avec le président.

9. Le Texas

Le sénateur républicain Ted Cruz du Texas

Le Texas, tout comme la Floride, a pris encore plus d'importance pour les démocrates nationaux, qui y voient une rare chance de renverser un siège au Sénat et d'atténuer la probable victoire des républicains en Virginie-Occidentale. Le Democratic Senatorial Campaign Committee a investi dans des équipes de communication et de recherche dans ces deux États et a diffusé des publicités numériques contre les sénateurs sortants du parti démocrate.

Le 5 mars, le représentant démocrate Colin Allred sera confronté à une primaire, mais sa forte capacité à collecter des fonds et son profil d'ancien joueur de la NFL ont fait de lui l'homme à battre pour l'investiture. M. Allred a déjà remporté des courses difficiles, puisqu'il a battu un député républicain sortant lors de sa première élection au Congrès. Sa campagne fait valoir que, comme dans la course au Congrès de 2018, les soins de santé seront une question clé dans la course au Sénat de cette année. En plus de vanter son soutien à la loi sur les soins abordables, Mme Allred s'est exprimée sur le cas de Kate Cox - la femme texane qui s'est battue contre l'État pour interrompre sa grossesse à haut risque - pour tenter de créer un contraste avec Cruz sur les droits à l'avortement.

Cruz, qui a remporté sa dernière course avec moins de 3 points d'avance, est un bouc émissaire attrayant pour la gauche. Mais les dons massifs en petits dollars qu'il inspire à ses détracteurs ne se traduisent pas nécessairement par une défaite pour le candidat sortant. Même des démocrates bien financés (comme Beto O'Rourke) ont échoué au Texas, qui n'a pas élu de démocrate au niveau de l'État depuis 1994. Ainsi, malgré l'importance accrue de la compétition pour les démocrates nationaux, c'est toujours la course de Cruz qui est à perdre.

10. La Floride

Le sénateur républicain Rick Scott de Floride

La situation est similaire en Floride, où les démocrates nationaux ont investi dans l'espoir de détrôner le sénateur républicain Rick Scott. Mais c'est un combat difficile dans cet État à tendance rouge. Il suffit de demander à l'ancien représentant démocrate Val Demings - une recrue très en vue qui a perdu contre le sénateur Marco Rubio en 2022 avec 16 points d'avance. En outre, M. Scott pourra s'appuyer sur son immense fortune personnelle pour briguer un second mandat.

Mais les démocrates sentent une opportunité potentielle étant donné que Scott, un ancien gouverneur à deux mandats, n'a jamais gagné aucune de ses courses par plus d'un point - et ce sera la première fois qu'il se présente lors d'une année présidentielle. Il est également l'auteur d'un plan politique qui proposait une disposition de caducité pour tous les programmes fédéraux, si impopulaire que ses collègues républicains du Sénat ont dû le désavouer. (Il a par la suite révisé son plan afin d'en exempter la sécurité sociale et l'assurance-maladie). Il faut s'attendre à ce que les démocrates lui accordent beaucoup de temps d'antenne dans cet État où les retraités sont nombreux.

L'ancienne représentante des États-Unis, Debbie Mucarsel-Powell, a suscité la plus grande attention du côté démocrate avant les primaires du mois d'août. Elle a déjà fait preuve de prouesses en matière de collecte de fonds, dépassant de peu le député sortant, sans compter sa contribution personnelle, au cours du premier trimestre partiel de sa participation à la course, mais sa collecte de fonds de fin d'année sera examinée de près afin de déterminer dans quelle mesure cet élan sera durable.

Lire aussi:

Source: edition.cnn.com