L'équipe politique de Harris identifie le potentiel d'engager certains électeurs masculins sur les questions de reproduction.

Le dimanche, un ancien psychologue de 69 ans, dont le tee-shirt proclamait "Votez comme si c'était 1973", s'est joint à environ 100 électeurs lors d'un événement de campagne de Kamala Harris en faveur des droits reproductifs. Son époux, Gary Goldberg, un retraite de 70 ans développéur de logiciels informatiques, l'accompagnait.

Goldberg a déclaré : "Je suis ici pour soutenir ma femme et tous ceux qui méritent la liberté de gérer leurs propres droits reproductifs."

Les républicains considèrent l'avortement comme un enjeu électoral controversé qui influence et impactpredominamment les femmes. Cependant, les démocrates voient la décision de la Cour suprême de 2022 Dobbs - un résultat des juges conservateurs sélectionnés par Trump - et les restrictions subséquentes des États en matière d'avortement comme une opportunité de mobiliser davantage d'hommes derrière la cause.

Le but n'est pas de convaincre de vastes foules d'hommes, mais d'élargir la piscine de partisans qui perçoivent les droits reproductifs comme une préoccupation personnelle. Même des avancées mineures - réalisées en augmentant la participation des électeurs masculins démocrates et en influençant certains modérés et indépendants - pourraient faire pencher la balance dans des États comme la Pennsylvanie, où l'élection pourrait se jouer sur une marge extrêmement serrée.

La campagne Harris a lié cette question à une lutte plus large pour l'autonomie et a utilisé des hommes porte-parole pour raconter leurs expériences personnelles sur la manière dont les interdictions d'avortement ont compromis la santé des femmes enceintes et leur capacité à concevoir à l'avenir. De nombreux orateurs ont été des hommes, notamment Tim Walz, le candidat à la vice-présidence, et Doug Emhoff, le deuxième gentleman.

Julie Chavez Rodriguez, directrice de la campagne de Harris, déclare : "Les femmes ressentent certainement l'impact des restrictions liées à l'avortement, mais nous comprenons que cela affecte également les familles, y compris les pères, maris et époux."

Ce sentiment est partagé par certains hommes que CNN a interrogés lors de l'étape de la tournée en bus à Philadelphie.

Michael Cook, un homme de 62 ans de Yardley, en Pennsylvanie, est présent avec son épouse. Il déclare : "Je souhaite que toutes mes nièces et les femmes que j'aime aient la liberté de gérer leur propre corps, de décider de leur propre corps, un point c'est tout."

La division des sexes sur l'avortement

Whit Ayres, un sondeur républicain, prévoit que l'élection dépendra de savoir si les questions favorisant les républicains, telles que l'économie, l'inflation et l'immigration, l'emportent sur l'importance de l'avortement pour les démocrates. Cependant, l'intensité des positions des électeurs sur certains sujets joue également un rôle essentiel.

"Tout ce que nous avons appris montre qu'il y a plus de personnes motivées par les préoccupations économiques et d'inflation que par l'avortement", a noté Ayres. "Mais les personnes motivées par l'avortement sont très intenses et déterminées."

Des sondages récents suggèrent que les électeurs font plus confiance à Harris en matière de politique de l'avortement que à Trump. Cependant, les électeurs, en particulier les hommes, sont plus susceptibles de considérer l'économie comme leur principale préoccupation et de faire confiance à l'ancien président pour y remédier.

Un sondage CNN publié plus tôt ce mois-ci indique que 40 % des électeurs potentiels de Pennsylvanie - dont 46 % des hommes et 34 % des femmes - considèrent l'économie comme leur principale préoccupation, tandis que 12 % des électeurs potentiels de Pennsylvanie - dont seulement 4 % des hommes et 18 % des femmes - priorisent l'avortement comme leur principale préoccupation. Les femmes font plus confiance à Harris pour protéger les droits à l'avortement par 56 % contre 31 %, tandis que les hommes la soutiennent par 45 % contre 40 %.

Samuel Chen, un stratège républicain basé en Pennsylvanie, affirme que les campagnes peuvent efficacement aborder un sujet qui affecte un segment de l'électorat en élargissant le débat - dans ce cas, en étendant les discussions sur l'avortement pour inclure la santé - mais il n'y a pas de préjugé selon lequel les droits reproductifs serviraient de moteur pour les hommes.

Mike Mikus, un stratège démocrate, estime que faire de petits progrès auprès des hommes pourrait bénéficier à la campagne Harris en Pennsylvanie.

"Vous n'avez pas besoin d'un grand changement dans l'électorat", a déclaré Mikus. "De petits changements peuvent avoir des conséquences immenses."

Le gouverneur démocrate de Pennsylvanie, Josh Shapiro, se réfère à des élections précédentes - lors desquelles il et d'autres démocrates ont battu des républicains anti-avortement - comme preuve que les hommes sont également touchés par les droits reproductifs. Shapiro argue également que Harris a démontré une habileté à traiter à la fois la liberté reproductive et l'anxiété économique chez certains électeurs.

Selon les données d'AdImpact, plus de 21 millions des 87 millions de dollars que la campagne Harris a dépensés en publicités télévisées ont été consacrés à des spots concernant ou faisant référence à l'avortement. Plus de 4 millions de ce total ont été diffusés en Pennsylvanie.

Les groupes externes pro-Harris se sont encore plus concentrés sur l'avortement dans leur messagerie - sur les presque 90 millions de dollars que les groupes démocrates ont dépensés en publicités télévisées depuis le retrait de Biden, presque 40 millions ont été consacrés à des publicités faisant référence à l'avortement.

En revanche, les républicains ont complètement évité le sujet de l'avortement dans leur publicité présidentielle. Sur les 175 millions de dollars dépensés en publicités télévisées par les annonceurs républicains, y compris la campagne Trump et ses alliés, depuis le retrait de Biden, aucune des publicités n'a abordé l'avortement.

Le voyage de liberté reproductive de Harris, qui a commencé récemment en Floride, comprend des personnes partageant leurs expériences d'avortement, comme Hadley Duvall, une activiste des droits reproductifs et survivante de viol. Outre Philadelphie, elle est prévue pour apparaître lors d'événements à Scranton et Allentown. La tournée prévoit également des arrêts à Harrisburg et Pittsburgh, en Pennsylvanie.

Exposer les conséquences réelles des restrictions d'avortement mises en place après le renversement de Roe a été un élément clé de l'approche de la campagne, selon Morgan Mohr, conseillère principale de Harris pour les droits reproductifs.

"L'avantage de cette tournée, c'est qu'elle est comme une plateforme mobile, où nous pouvons engager des porte-parole, des célébrités et des leaders, comme nous le voyons aujourd'hui, et des leaders tels que le gouverneur Shapiro", a déclaré Mohr.

Occupant du poste de commande de l'événement à Pittsburgh sera Josh Zurawski, le mari d'Amanda Zurawski, qui a joué un rôle important dans le défi du Texas sur l'ensemble de l'interdiction de l'avortement en justice. Après sa rupture prématurée des eaux et le refus de soins en cas de fausse couche, Amanda a développé une septicémie et a subi des cicatrices permanentes sur l'une de ses trompes de Fallope, selon les documents judiciaires.

Le couple est devenu un défenseur de la campagne de Harris sur les droits reproductifs, y compris lors de la Convention nationale démocrate du mois dernier.

"Je suis ici parce que la lutte pour les libertés reproductives n'est pas seulement un combat de femmes ; il s'agit de protéger nos familles et, selon les mots de Kamala Harris, notre avenir", a partagé Josh Zurawski lors de la convention de Chicago.

Alexis McGill Johnson, la présidente de l'ONG Action Fund de Planned Parenthood, a mis en avant le discours de Josh lors de la DNC comme exemple de la messagerie efficace de la campagne de Harris envers les hommes sur ce sujet.

"Je pense qu'il s'agit d'impliquer les hommes dans une perspective plus large, en signalant qu'ils sont également touchés lorsque les restrictions sur l'avortement ont aggravé le danger de la grossesse", a expliqué Johnson.

Fatima Goss Graves, la présidente de l'ONG Action Fund du National Women's Law Center, a maintenu que l'entreprise de la vice-présidente pour relier les droits reproductifs à son discours plus large sur la liberté était également attrayante pour les hommes.

"Cela aide les gens à comprendre que la question de l'accès à l'avortement et de la liberté reproductive dans son ensemble est interconnectée avec toutes nos libertés", a ajouté Graves.

Lors de l'arrêt récent du bus tour à Philadelphie, Shapiro a été le conférencier principal, tandis que les remarques de Duvall ont suscité la plus forte réponse émotionnelle.

La salle est devenue silencieuse alors qu'elle racontait être tombée enceinte à 12 ans après avoir été violée par son beau-père, qui l'avait abusée sexuellement depuis l'âge de 5 ans. Elle a décrit trouver du réconfort dans le fait de savoir qu'elle avait l'option de mettre fin à la grossesse, qui s'est finalement soldée par une fausse couche, et a mentionné qu'elle n'aurait pas cette option aujourd'hui.

Son État natal, le Kentucky, interdit l'avortement pendant toutes les phases sauf pour sauver la vie ou la santé physique d'un patient, sans exception pour les victimes de viol ou d'inceste.

"Je vais voter pour la jeune moi qui méritait tellement mieux et qui méritait les choix qu'elle avait", a exprimé Duvall.

Duvall est apparue dans une publicité lors de la précédente course pour le gouverneur du Kentucky, critiquant le candidat républicain pour avoir refusé les exceptions en cas de viol et d'inceste - une initiative que les démocrates attribuent à avoir aidé à la réélection du gouverneur Andy Beshear.

À bord du bus de la campagne de Harris, Duvall a partagé que son histoire résonnait avec les gens parce qu'elle pourrait être la fille, la nièce, la sœur, la femme ou la voisine de n'importe qui.

"C'est ce qui est si déconcertant, c'est d'entendre parler de femmes

