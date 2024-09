L'équipe politique de Harris envisage un voyage à la frontière sud des États-Unis, stimulée par les incertitudes électorales.

Les élections de 2024 ont vu l'immigration prendre le devant de la scène. Les démocrates se débattent depuis des années avec des problèmes frontaliers et ont cherché à recentrer l'attention sur les républicains après qu'ils ont bloqué un plan frontalier bipartisan plus tôt cette année.

Certains au sein de la campagne de Harris restent méfiants face à l'écart des sondages, montrant Trump en tête sur le sujet, mais voient également une occasion de réduire cet écart perçu et de réfuter les accusations du GOP concernant son absence de visites à la frontière, selon une source.

Harris, en tant que vice-présidente et sénatrice et procureur général de l'État frontalier, a visité la frontière et mis en avant son travail à cet égard.

Un plan définitif n'a pas encore été finalisé, selon une autre source.

CNN a contacté l'équipe de Harris pour obtenir un commentaire.

Cette visite en Arizona vendredi est importante car les passages à la frontière ont atteint leur plus bas niveau depuis 2020. Elle suit également de nouveaux sondages montrant Trump en tête dans l'État pivot crucial.

Les officiels américains ont célébré des mois successifs de réductions des passages à la frontière, attribuant cela à des mesures exécutives restrictives concernant l'accès à l'asile à la frontière entre les États-Unis et le Mexique. Cependant, Trump continue d'attaquer l'administration Biden en raison de la gestion de la sécurité frontalière.

Les républicains étiquettent faussement Harris comme la "tsarine de la frontière", la rendant seule responsable de la gestion frontalière. Cette étiquette, cependant, est un point de contention pour l'équipe de Harris depuis que Biden lui a confié la tâche d'aborder les causes profondes de la migration en 2021.

La campagne de Harris estime qu'elle a de solides arguments sur l'immigration. Ils prévoient d'utiliser la mesure frontalière bipartite échouée pour dépeindre Trump comme peu engagé en matière de sécurité frontalière et pour mettre en avant son rôle en tant que procureur général de Californie dans la lutte contre les gangs criminels transnationaux.

Le week dernier, Harris a condamné les plans d'immigration de Trump, utilisant ses politiques controversées pour les opposer clairement à son rival républicain.

"Alors que nous nous efforçons de propulser notre nation vers un avenir meilleur, Donald Trump et ses alliés radicaux s'obstineront à nous tirer en arrière. Nous nous souvenons tous de leurs atrocités en détruisant des familles, et maintenant ils ont promis de superviser la plus grande deportation, une deportation de masse sans précédent dans l'histoire américaine", a-t-elle affirmé.

"Imaginez cette situation et imaginez ses conséquences. Des raids massifs, des camps de détention massifs. Quel est leur plan?" a-t-elle poursuivi.

