- L'équipe nationale "significativement modifiée"

Niclas Füllkrug reconnaît que l'équipe de football allemande traverse une période de transition après l'Euro à domicile. Il estime que les départs de joueurs clés comme Manuel Neuer, Toni Kroos, Thomas Müller et le capitaine Ilkay Gundogan auront un impact significatif sur la dynamique de l'équipe. Lors d'une conférence de presse à Herzogenaurach, Füllkrug, âgé de 31 ans, a admis : "Même si seuls quelques joueurs sont absents pour le moment, nous avons perdu des figures majeures qui avaient des impacts importants, à la fois sur et en dehors du terrain. Cela signifie que nous sommes en train de construire une nouvelle structure de leadership. Je pense que nous sommes sur la bonne voie."

Füllkrug a confessé que sa position dans la hiérarchie avait peut-être un peu amélioré, mais pour lui, les choses restent principalement les mêmes. Il est déterminé à continuer à donner le meilleur de lui-même et à maintenir sa passion pour l'équipe. Il a affirmé qu'il n'avait pas besoin de montrer quoi que ce soit de nouveau à l'entraîneur fraîchement nommé, Julian Nagelsmann, après son transfert de Borussia Dortmund à West Ham United en Premier League. During the Euro, Füllkrug served as Kai Havertz's backup as a striker.

Ligue des Nations comme objectif

Füllkrug se réjouit de l'aspect sportif de la Ligue des Nations, avec les premiers matches prévus pour ce samedi contre la Hongrie à Düsseldorf et trois jours plus tard contre les Pays-Bas. "Nous voulons reprendre où nous nous sommes arrêtés lors de l'Euro", a-t-il déclaré. Gagner cette compétition de l'UEFA et garder à l'esprit la Coupe du monde 2026 devrait être notre objectif, a suggéré Füllkrug. "Tout footballeur aime tenir une coupe en mains", a-t-il ajouté.

Cependant, Füllkrug réalise que l'enthousiasme des fans ne sera peut-être pas au même niveau dans les mois à venir qu'il l'était pendant l'été. "Nous ne pourrons pas créer la même ambiance", a-t-il admis. Les événements de visionnage public semblent également peu probables. Cependant, Füllkrug considère la Ligue des Nations comme une "compétition stimulante" qui peut aider l'équipe à progresser. "Cela peut être bénéfique", a-t-il conclu.

