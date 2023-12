L'équipe masculine de football des Etats-Unis, choquée par Trinité-et-Tobago, se qualifie pour les demi-finales de la Ligue des Nations

Le défenseur de Fulham Antonee Robinson a donné le coup d'envoi aux Américains en marquant un but à la 25e minute, mais le match a basculé lorsque Sergiño Dest, 23 ans, a eu un moment de folie qui lui a valu deux cartons jaunes en l'espace de 30 secondes.

Dest, qui a contribué à l'ouverture du score de Robinson, a reçu son premier carton pour avoir délibérément donné un coup de pied dans les tribunes, frustré par une décision arbitrale. Après avoir reçu un carton jaune, Dest a continué à invectiver l'arbitre et à lui faire des bisous, ce qui lui a valu un deuxième carton presque immédiat et un carton rouge.

Après le match, Dest a présenté ses excuses sur les réseaux sociaux et a qualifié son comportement d'"immature".

"Je tiens à m'excuser auprès de mes coéquipiers, du personnel, des supporters et de toute la nation pour mon comportement", a-t-il écrit sur Instagram. "C'était inacceptable, égoïste et immature - j'ai laissé tomber mon équipe ! C'est quelque chose dont je dois tirer les leçons et cela ne se reproduira plus."

Le capitaine américain Tim Ream a déclaré qu'il n'avait "aucune explication" pour la réaction de Dest.

"Il n'y a pas beaucoup de choses que je peux dire ici, publiquement, que nous avons dites en privé", a déclaré Ream aux journalistes après le match. "Dans l'ensemble, il s'agit d'un manque total de respect pour les joueurs, pour ceux qui sont sur le banc, d'un sentiment de manque de respect pour le jeu lui-même et pour les arbitres.

"Pour moi, c'est juste un sentiment de manque de respect, pour être tout à fait honnête avec vous, et c'est quelque chose qu'il doit comprendre parce que cela change complètement le jeu, mais aussi tout type de plan potentiel.

L'entraîneur Gregg Berhalter n'a pas hésité non plus à évaluer l'attitude de Dest sur le terrain.

"C'est inquiétant parce que ce n'est pas ce que nous voulons représenter", a déclaré Berhalter à la presse, selon Reuters. "En tant qu'équipe, joueurs, staff, nous devons lui demander des comptes car c'est inexcusable.

"Il a mis en danger un certain nombre d'hommes et de femmes, mais il n'y a pas eu d'amélioration. Il a mis en danger un certain nombre de joueurs et leur a fait faire beaucoup de travail supplémentaire par ce temps, et c'est inexcusable.

"C'est un jeune joueur, un élément fantastique de l'équipe. Il va apprendre, il va grandir. Il a fait une erreur stupide et il le sait", a ajouté Berhalter.

En supériorité numérique, Trinité-et-Tobago est revenu de l'arrière pour remporter le match 2-1 grâce à des buts de Reon Moore et Alvin Jones, mais cela n'a pas suffi pour atteindre les demi-finales car les États-Unis avaient remporté le match aller au Texas, 3-0.

Cette année, la Ligue des Nations de la CONCACAF fait également office de qualification pour la Copa América 2024, qui se déroulera aux États-Unis. En atteignant le dernier carré, les États-Unis ont assuré leur place dans la compétition, mais Trinité-et-Tobago va maintenant jouer un match à élimination directe pour décider s'il sera l'une des six équipes de la CONCACAF à y participer.

