L'équipe juridique de Hunter Biden prétend que le procureur spécial va transformer son procès fiscal en une campagne de diffamation malveillante.

Au cours d'une audience à Los Angeles, les avocats de Hunter Biden, fils du président Joe Biden, ont attaqué le conseiller spécial David Weiss et son équipe, qui ont obtenu une condamnation pour des chefs d'inculpation d'armes à feu contre lui plus tôt cet été et qui cherchent maintenant à obtenir une victoire dans son procès fiscal prochain mois.

Selon l'avocat de Hunter Biden, Mark Geragos, Weiss cherche à salir son client en menant une "procédure spectaculaire à la manière d'un conseiller spécial" et en se concentrant sélectivement sur certains faits pour influencer le jury vers un verdict de culpabilité.

Geragos a qualifié cette approche de "forme d'assassinat de caractère".

L'audience a vu le juge Mark Scarsi rendre des décisions sur des questions importantes de preuve, généralement en faveur de l'accusation, ce qui rend la tâche plus difficile pour la défense de Biden. Ce dernier a plaidé non coupable de neuf chefs d'accusation, dont trois délits fiscaux.

Depuis son banc, Scarsi a décidé que l'équipe de Biden ne pouvait pas informer le jury qu'il avait finalement payé sa dette fiscale de 2 millions de dollars. De plus, un témoin expert que la défense voulait utiliser pour expliquer comment la dépendance avait influencé la prise de décision de Biden a été empêché de présenter des preuves.

Geragos a décrit l'angle de la dépendance comme "le pilier de la défense", affirmant qu'ils prévoyaient de montrer comment l'abus enfantin qu'il a subi après la mort de sa mère et de son frère l'a conduit à l'alcoolisme et à la toxicomanie.

La défense cherche à montrer au jury qu'il existe un lien entre les griffes de la dépendance et l'évasion fiscale présumée, a déclaré Geragos.

Cependant, les procureurs ont remis en question cela en affirmant que l'origine de la dépendance de Biden n'a aucun rapport avec l'affaire.

"Quelle que soit la quantité de drogues que vous prenez, vous n'oubliez pas soudainement que vous devez payer des impôts lorsque vous gagnez 11 millions de dollars", a argumenté le procureur du conseiller spécial, Leo Wise.

Les procureurs accusent Biden d'avoir mis en place un plan décennal pour éviter de payer 1,4 million de dollars d'impôts tout en s'adonnant à des dépenses somptuaires telles que des strip-teaseuses, des voitures de luxe et des hôtels de luxe.

Wise a déclaré lors de l'audience de mercredi que le jury devait être informé de ces détails croustillants pour prouver que Biden a intentionnellement sous-estimé ces dépenses comme étant des dépenses professionnelles, réduisant ainsi sa charge fiscale. Par exemple, Wise a mentionné qu'un témoin devrait témoigner qu'elle avait rencontré Biden dans un club de strip-tease et avait été payée 1 400 dollars pour "une œuvre d'art", bien qu'elle ne lui ait pas vendu d'œuvre d'art.

