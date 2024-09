L'équipe Harris met en lumière les applaudissements précédents de Trump pour Mark Robinson alors qu'un reportage perturbateur de CNN soulève la Caroline du Nord, une compétition cruciale.

L'équipe politique de Kamala Harris a mis en avant les éloges de Donald Trump à l'égard de Robinsion, suite à un rapport de CNN publié jeudi révélant les commentaires controversés de Robinson sur un forum de discussion d'un site pour adultes. Ces propos polémiques, datant de plus de dix ans, comprenaient Robinson se qualifiant de "noir NAZI" et exprimant son soutien à la réinstaurations de l'esclavage. Robinson nie avoir tenu ces propos.

Ces révélations ont envoyé des ondes de choc dans la course à la présidentielle de 2024, car la Caroline du Nord est une cible privilégiée à la fois pour Trump et Harris. Le délai pour que les candidats se retirent conformément à la loi de l'État est jeudi à 23h59 HE, et vendredi marque la distribution des premiers bulletins de vote par correspondance de l'État.

La campagne de Harris a réagi au rapport en partageant sur les réseaux sociaux des photos montrant Trump et Robinson ensemble, y compris une posing pour un pouce en l'air. Un autre post incluait une vidéo de Trump louant Robinson, le qualifiant de "grand leader dans notre pays" et le désignant comme "mieux que Martin Luther King".

La campagne de Trump est restée silencieuse sur la question, sans aborder directement le rapport ni indiquer si elle souhaitait que Robinson abandonne sa course à la gouverneure.

"La campagne de Trump est centrée sur la reconquête de la Maison Blanche et le salut de la nation. La Caroline du Nord est une pièce cruciale de cette stratégie. Nous sommes convaincus que lorsque les électeurs évaluent la force économique, la faible inflation, les frontières sécurisées et les rues sûres sous Trump, comparativement aux échecs de Biden-Harris, Trump triomphera une fois de plus en Caroline du Nord. Nous ne perdrons pas de vue notre objectif", a déclaré Karoline Leavitt, porte-parole de la campagne de Trump, à CNN.

During a rally in Greensboro, North Carolina in March, Trump praised Robinson, calling him "Martin Luther King on steroids."

The NAACP demanded Robinson's withdrawal, stating on social media: "The NAACP is nonpartisan, but we don't neglect reality. And we speak against what's wrong. Mark Robinson: step down."

Les démocrates de Caroline du Nord profitent du rapport

Robinson est actuellement engagé dans une course serrée contre le candidat démocrate Josh Stein pour succéder au gouverneur sortant démocrate Roy Cooper.

Stein, l'actuel procureur général de l'État, surpasse régulièrement Robinson dans les récents sondages. Sa campagne a publié un communiqué jeudi : "Les Caroliniens sont déjà conscients que Mark Robinson est incompétent pour être gouverneur. Stein reste concentré sur la victoire à l'élection, afin que, ensemble, nous puissions créer un Caroline du Nord plus sûr et plus fort pour tous."

L'Association des gouverneurs démocrates est intervenue sur le rapport de CNN, avec la porte-parole Izzi Levy qualifiant cela de "dernière preuve que Robinson est dérangé, dangereux et complètement inapte à la gouverneure."

"Alors que les républicains mettent en garde contre le chaos que Robinson pourrait causer en tant que gouverneur, il devient de plus en plus évident que les enjeux n'ont jamais été aussi élevés. Pour maintenir notre élan et vaincre Robinson en novembre, il est crucial de continuer à avancer", a conclu Levy.

L'Association des gouverneurs républicains n'a pas répondu à une demande de commentaire sur le rapport et si Robinson devrait se retirer de la course.

Réactions des républicains du Capitole

Le représentant républicain de Caroline du Nord Richard Hudson, qui dirige le comité de campagne du GOP, a déclaré que les allégations étaient "très préoccupantes". Cependant, il a refusé de demander à Robinson de se retirer.

"I hope that the lieutenant governor can reassure North Carolina residents that the allegations are unfounded", a-t-il déclaré.

Un autre républicain de Caroline du Nord, le représentant Greg Murphy, membre de la Freedom Caucus conservatrice, a exprimé ses préoccupations mais remis en question l'authenticité du rapport.

"What I read was disconcerting, but given the level of electronic tampering that can occur today with AI and other technologies, who can say what is legitimate and what is not?" s'est-il interrogé.

Le représentant Ralph Norman, également membre de la Freedom Caucus, a qualifié le rapport de "décevant".

"Given what has transpired and the individuals who supported him, along with the funds he's raised, Robinson should leave the race immediately, so a new candidate may emerge", a-t-il déclaré. Norman a également suggéré que Robinson aurait dû savoir que tout débat numérique passé pourrait éventuellement devenir public.

"Il semble qu'il ait évolué - admettons, une grande partie de cela s'est produite dans le passé - mais en politique, ils révéleront tout, comme ils le devraient", a conclu Norman.

Enfin, la représentante de Géorgie Marjorie Taylor Greene a déclaré qu'elle souhaitait examiner les allégations, mais "si cela s'avère vrai, cela seraitcertainement quelque chose que je ne pourrais pas soutenir".

