- L'équipe féminine d'Eintracht rencontre des revers en séries de qualification de la Ligue des champions.

L'équipe féminine d'Eintracht Frankfurt a dit adieu au tour de qualification de la Ligue des champions de l'UEFA après une prestation décevante. L'équipe allemande a subi une défaite 0-2 (0-1) contre le Sporting Lisbonne en demi-finale du premier tour de qualification pour la phase de groupes.

During the mini-tournament in Iceland, Cláudia Neto a trouvé le fond du filet en 14e minute, et Ana Borges a scellé la victoire pour l'équipe portugaise en 90+5e minute. Pour Francfort, le match pour la troisième place samedi sera un combat contre Breidablik Kopavogur (les hôtes) ou FK Minsk de Biélorussie. Le vainqueur de la finale se qualifiera pour les barrages, qui représentent le dernier obstacle avant la phase de groupes de la Ligue des champions.

Eintracht Frankfurt a commencé le match mollement et a rapidement été mené. Le but d'ouverture était le résultat d'une erreur de dégagement de la gardienne d'Eintracht, Stina Johannes. Francfort a eu du mal à répondre à son désavantage de 0-1, manquant à la fois de la poussée nécessaire et d'idées novatrices pour marquer l'égalisation. Le Sporting a finalement scellé la victoire avec un but en fin de match dans un but vide.



