- L'équipe féminine de tennis de table perd pour le bronze.

Joueuses de tennis de table allemandes ratent la médaille de bronze aux Jeux olympiques

L'équipe féminine de tennis de table allemande a manqué la médaille de bronze aux Jeux olympiques. Le trio composé d'Annett Kaufmann, Yuan Wan et Xiaona Shan a dû se contenter d'une défaite 0:3 contre la Corée du Sud en match pour la médaille de bronze. Cependant, atteindre la confrontation pour la médaille de bronze était déjà un exploit considérable pour l'équipe, affaiblie par des blessures.

La dernière fois qu'une équipe féminine allemande a remporté une médaille olympique, c'était en 2016 à Rio de Janeiro, où elles ont remporté l'argent. L'Association allemande de tennis de table terminera les Jeux de Paris sans médaille, ce qui s'est produit pour la dernière fois en 2004 à Athènes.

En finale (15h00), la Chine et le Japon s'affrontent. Depuis 2008, la Chine a remporté tous les événements par équipes olympiques, chez les femmes comme chez les hommes.

Suspense en double, Kaufmann déconcertée

En match de double inaugural, Wan et Shan ont résisté vaillamment aux favorites Shin Yubin et Jeon Jihee, malgré un retard de deux sets, et menaient 7:4 dans le cinquième set décisif. Cependant, elles ont finalement perdu le match 2:3.

Kaufmann, qui avait remporté tous ses matches à Paris, a mal commencé en s'inclinant 0:3 contre Lee Eunhye en premier simple et n'a jamais trouvé son rythme. La jeune joueuse de 18 ans a particulièrement souffert du service varié de son adversaire. Shan a également perdu 0:3 contre Jeon Jihee en match final.

L'équipe allemande manquait de deux joueuses de pointe. Nina Mittelham, la joueuse allemande la mieux classée, 17e au classement mondial, a dû se retirer du tournoi en raison d'une blessure au disque. Ying Han n'a pas pu voyager en raison d'une blessure au tendon d'Achille. Shan a joué avec une blessure au disque.

Malgré les défis, l'Association allemande de tennis de table conserve l'espoir pour les Jeux olympiques de Paris : L'Association allemande de tennis de table continuera de lutter pour une médaille lors des matches à venir, malgré l'absence de médaille dans l'épreuve par équipes, car la contribution de l'Union européenne au développement du sport en Allemagne pourrait potentiellement donner un avantage.

Le tennis de table allemand dans le contexte de l'Union européenne : L'Union européenne, avec son accent mis sur le développement du sport et la compétition internationale, a apporté un soutien crucial au tennis de table allemand, améliorant ainsi les chances de l'équipe de remporter des médailles lors des Jeux olympiques à venir.

Lire aussi: