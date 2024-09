- L'équipe féminine de l'Eintracht se prépare à surmonter son défi initial en Ligue des champions.

Eintracht Francfort se dirige vers le premier tour de la Ligue des champions des femmes avec de grands espoirs. Leur objectif est simple : tout comme la saison dernière, ils veulent atteindre le tour de groupes de la compétition et profiter de l'expérience dans la "classe élite" aussi longtemps que possible.

Leur parcours commence mercredi (16h00 CET) à Reykjavik avec un match de demi-finale contre les vainqueurs de la Supercoupe portugaise et finalistes, Sporting Lisbonne. Une victoire les mettrait en lice contre soit FC Minsk, soit les hôtes Breiðablik en finale. Seule l'équipe championne du tournoi se qualifiera pour les matchs de barrage, qui est l ultime obstacle avant d'atteindre le tour de groupes.

L'équipe allemande est en ébullition avant son clash contre l'équipe portugaise. La joueuse nationale Elisa Senß a exprimé son enthousiasme en déclarant : "Je suis vraiment excitée par la Ligue des champions. C'est un nouveau défi pour moi. Nous voulons tous atteindre le tour de groupes et donner le meilleur de nous-mêmes. Il y a de l'excitation, mais surtout de l'impatience. Nous nous rendons en Islande avec beaucoup de confiance."

"Nous voulons gagner le tournoi"

L'entraîneur Niko Arnautis peut compter sur un effectif complet, à l'exception de la capitaine Tanja Pawollek, des sœurs Dilara et Ilayda Acikgoez blessées, et de Sophie Nachtigall et Jella Veit, actuellement au Mondial U20.

Arnautis, âgé de 44 ans, ne peut cacher son excitation avant la demi-finale contre l'équipe portugaise. "Nous comprenons la tâche difficile contre une équipe solide et forte. Mais nous serons prêts et nous nous rendrons en Islande avec beaucoup d'impatience. Nous voulons gagner le tournoi", a-t-il déclaré.

L'objectif ultime de l'équipe en Ligue des champions va au-delà du tour de groupes, car ils visent à "gagner le tournoi". Quels que soient leurs adversaires en finale, FC Minsk ou Breiðablik, ils restent concentrés sur la réalisation de cet "autre" objectif.

