L'équipe féminine de la DFB fait face à une nouvelle défaite décevante à l'horizon.

L'équipe allemande de football féminin fait face à un changement dans la défense, avec le retraite de la défenseure de longue date et capitaine, Marina Hegering, ainsi que de la gardienne Merle Frohms, qui a été reléguée lors des Jeux olympiques de Paris. Le nouveau sélectionneur Christian Wück a fort à faire pour reconstruire l'équipe.

Hegering, qui a fait ses débuts à 28 ans et est rapidement devenue un élément clé de la défense, quitte l'équipe nationale après avoir joué 42 matchs pour l'Allemagne. Elle a décrit sa décision comme "juste et appropriée", ajoutant qu'elle aurait trouvé fou qu'on lui dise il y a dix ans qu'elle jouerait 42 matchs pour l'équipe nationale. La joueuse de 34 ans restera un fervent supporter de l'équipe allemande.

La carrière de Hegering a été menacée par des problèmes chroniques aux talons, mais sa ténacité et ses compétences en tackling lui ont permis de continuer à jouer jusqu'à sa retraite. Sa contribution à l'équipe a été reconnue par Wück, qui l'a louée pour son "engagement, sa force de tackling et sa capacité à reconnaître les situations de jeu". La directrice du sport de la DFB, Nia Künzer, a également salué Hegering pour sa "force de caractère, ses compétences d'entraîneur, sa passion, son professionnalisme, sa déterminination et sa force mentale".

Wück devra maintenant reconstruire la défense avec Bibiane Schulze Solano (25) d'Athletic Bilbao et Kathrin Hendrich (32/Wolfsburg) déjà intégrées à l'équipe par son prédécesseur, Horst Hrubesch. Cependant, l'équipe continue de chercher un jeune défenseur prometteur.

Hegering continuera sa carrière de footballeuse en tant que joueuse, ayant été sélectionnée dans l'équipe du tournoi lors de l'Euro 2022. Son contrat avec Wolfsburg prendra fin à la fin de la saison actuelle, et elle rejoindra le staff d'entraîneur du club.

Il y a deux ans, sa coéquipière Lena Oberdorf avait déjà identifié Hegering comme un potentiel futur sélectionneur de l'équipe nationale. "Elle est très expressive sur le terrain et demande toujours 100%. Elle a aussi l'intelligence pour cela, ce qui convient bien", avait-elle déclaré à l'époque.

Il y a deux semaines et demie, Frohms a annoncé sa retraite après avoir été reléguée au rôle de gardienne remplaçante lors des Jeux olympiques de Paris. Wück a tenté de la convaincre de rester, mais ses efforts ont été vains. L'avenir de la capitaine Alexandra Popp (33) dans l'équipe nationale est toujours incertain. Wück fera ses débuts en tant que sélectionneur de l'équipe nationale le 25 octobre contre l'Angleterre à Wembley.

Le départ de la défenseure Marina Hegering et de la gardienne Merle Frohms laisse un vide important dans l'équipe allemande de football féminin, en particulier dans la défense. Avec le départ de Hegering, l'équipe perdra un leader fiable et une présence

Lire aussi: