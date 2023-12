L'équipe féminine de handball est "dégoûtée" après la découverte de caméras cachées dans les vestiaires

Selon le TuS Metzingen, qui évolue en Bundesliga, une personne a été placée sous suspicion urgente et son association avec le club a été immédiatement résiliée. Une enquête de police est en cours.

"Cet acte dégoûtant - qui a été commis par une personne en qui nous avons directement confiance - est tout simplement choquant et nous a tous beaucoup affectés", a déclaré le manager Ferenc Rott dans un communiqué publié par Metzingen jeudi.

Dans ce communiqué, l'équipe n'a pas identifié la personne soupçonnée, ni son rôle au sein de l'équipe.

"Nous avons discuté de cet incident de manière intensive avec l'équipe et je suis très impressionné par le fait que nos joueurs se soient serré les coudes et aient décidé de jouer le match contre Bietigheim [mercredi] ensemble", a ajouté Rott.

"Nous ne nous laisserons pas abattre par un tel événement, et le fait que l'équipe veuille immédiatement rejouer au handball est un signal très fort.

"Nous avons reçu beaucoup de soutien de la part de la police, de l'association et d'autres équipes pendant cette période difficile. Cela nous aide, bien sûr, et nous les en remercions.

Après le match de mercredi, perdu 32 à 20, l'équipe de Metzingen a publié un message sur les médias sociaux : "Nous ne nous laisserons pas abattre par quoi que ce soit, ni par qui que ce soit.

"Le handball féminin est uni et se bat résolument contre tous ceux qui nous menacent et menacent notre sport. Notre cohésion est plus importante que n'importe quelle rivalité, que n'importe quel match, que n'importe quel but !

Selon le journal local Reutlinger General Anzeiger, cité par la chaîne CNN NTV, un porte-parole de la police a confirmé l'affaire et déclaré que le suspect était toujours en fuite.

CNN a contacté la police de Reutlingen, la ville proche du siège du club, qui n'a pas souhaité faire de déclaration séparée.

Andreas Thiel, président de Handball Bundesliga Frauen (HBF), a déclaré : "Un tel acte criminel va à l'encontre de toutes les valeurs que nous, en tant que HBF, représentons avec nos clubs.

"Le TuS Metzingen a agi rapidement et a immédiatement informé la police, ce qui a permis d'identifier un suspect. Le club peut être assuré du soutien total de la HBF".

L'instance dirigeante a également déclaré qu'elle avait le "plus grand respect" pour les joueurs de Metzingen qui ont choisi de jouer contre Bietigheim mercredi.

Source: edition.cnn.com