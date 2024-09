- "L'équipe du Bayern n'est pas sans défauts non plus" (paraphrasé)

Actuel dirigeant de la Fédération allemande de football (DFB), Matthias Sammer (56 ans) ne considère pas nécessairement la réduction de la représentation de Bayern dans l'équipe nationale comme un problème. "Avoir moins de joueurs de Bayern et plus de joueurs de Dortmund ne signifie pas automatiquement qu'ils perdront des matchs. Ceux qui portent traditionnellement le maillot doivent simplement se surpasser un peu plus", a déclaré Sammer lors d'un événement Prime Video à Munich.

Actuellement, seuls Joshua Kimmich, Jamal Musiala et Aleksandar Pavlovic de Bayern font partie de l'équipe de Julian Nagelsmann, après le départ à la retraite de Manuel Neuer et de Thomas Müller.

"Il a toujours été bénéfique d'avoir des traits communs, des qualités partagées et notre propre identité dans l'équipe nationale", a ajouté Sammer, qui sert également d'expert pour Prime Video lors de cette saison de la Ligue des champions. "Je ne pense pas que sept joueurs de Bayern résoudraient magiquement tous les problèmes. Nous devons toujours trouver des moyens de bien nous mélanger, maintenir la stabilité et développer une approche."

