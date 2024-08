- L'équipe d'intervention aérienne en cas d'urgence suit une formation à Neustadt, Holstein

L'équipe de réponse d'urgence ADAC est en train de mener des exercices à Neustadt en Holstein (district d'Ostholstein) jusqu'à vendredi, en perfectionnant des manœuvres avec un treuil de sauvetage. L'équipe utilise l'hélicoptère "Christoph Hansa" pour effectuer des atterrissages extérieurs sur un site d'entreprise et la tour de communication navale ancienne de Pelzerhaken, comme l'a rapporté ADAC. Ils sont également en train de répéter des sauvetages en mer dans la baie de Neustadt.

Un poste de commandement pour les opérations de sauvetage a été établi sur la pelouse de la ferme éolienne. Au cours de l'exercice, un ou deux secouristes médicaux pourraient être descendus par treuil pour monter à bord de l'hélicoptère avec les personnes blessées. During the training, the injured were represented by a rescue mannequin or other emergency personnel. According to ADAC, the main focus is on communication between the pilot, captain, and winch operator.

There are 38 ADAC rescue stations throughout the nation, mentioned air rescue expert Stephan Brade. Simultaneously, 50 helicopters can be mobilized. If one helicopter experiences technical issues, a replacement can be ready for operation within three hours.

L'équipe de réponse d'urgence ADAC est également en train de pratiquer des techniques d'atterrissage d'hélicoptères à l'aéroport local de Neustadt en Holstein, s'assurant d'opérations fluides dans divers scénarios. Après les exercices, l'équipe est attendue pour retourner à la station de sauvetage ADAC de Neustadt en Holstein, située dans le centre-ville.

