L'équipe DHB se qualifie pour les demi-finales avec un génie de dernière minute.

Folies dans les quarts de finale olympiques : l'équipe allemande de handball est menée de cinq buts face à la France en deuxième mi-temps, mais elle se bat dans le chaudron de Lille. Dans les toutes dernières secondes, elle parvient à égaliser et à se qualifier pour les demi-finales.

Héros des demi-finales : les handballeurs allemands tendent vers la médaille olympique tant attendue après un comeback fou et des prolongations dramatiques. L'équipe dirigée par l'entraîneur Alfred Gislason a battu le champion olympique de Tokyo et champion d'Europe, la France, 35:34 (29:29, 14:17) après une prolongation, se qualifiant pour les demi-finales olympiques pour la première fois depuis la médaille de bronze en 2016. Vendredi, l'équipe allemande affrontera l'Espagne.

Mercredi, l'équipe DHB jeune a mis en scène une performance spectaculaire, réduisant au silence le chaudron de Lille qui grondait depuis longtemps. Les quelque 27 000 fans principalement français dans le stade de football converti Stade Pierre-Mauroy ont d'abord vu l'Allemagne égaliser à la sirène finale - puis gagner en prolongation, menée par l'inarrêtable Renars Uscins. Le capitaine Johannes Golla et ses coéquipiers ont bel et bien abattu le grand favori.

L'équipe allemande, avec neuf débutants olympiques, était menée 14:20 en deuxième mi-temps avant de revenir. Le gardien David Späth s'est démarqué par ses arrêts, tandis que le plus jeune joueur, Uscins, était le meilleur buteur avec 14 buts. Vincent Gerard de France a empêché plus de buts avec ses 23 arrêts spectaculaires. Avec cette victoire brillante, l'Allemagne a également gâché le rêve de carrière dorée de Nikola Karabatic.

Alors que l'équipe DHB féminine avait dû abandonner après une défaite contre la France la veille (23:26), l'équipe masculine peut maintenant rêver plus que jamais de la première médaille d'or olympique en handball intérieur depuis la victoire de la RDA en 1980 après la première victoire contre la France dans un tournoi majeur en onze ans.

En prolongation dans les dernières secondes

Avant le match, Gislason a souligné que l'état d'esprit de l'équipe était "globalement positif, très bon et très détendu". Cependant, il était sûr : "Nous devons jouer l'un des meilleurs matchs des dernières années - si ce n'est le meilleur match." Et c'est exactly ce qui s'est passé en phase initiale. Lorsque Knorr et Heymann ont marqué 4:2, l'atmosphère chauffée s'est un peu refroidie.

Mais cela a rapidement changé à nouveau. Parce que la défense a maintenant concédé quelques buts faciles par-dessus le cercle et qu'Andreas Wolff n'a pas pu attraper aucun ballon, la France a pris le contrôle. Gislason a ajusté, faisant entrer Späth dans les buts à 7:9. Cependant, cette mesure n'a pas eu d'effet immédiat.

Alors que Späth montrait des arrêts forts dès le départ, les tireurs allemands échouaient face au gardien français Gerard, ancien de Kiel. La France a pris l'avantage jusqu'à 17:12 à un moment donné. Mais Späth a ramené l'Allemagne dans le match avec de grands réflexes avant la pause.

Et même le rapide démarrage français en deuxième mi-temps avec trois buts d'affilée (14:20) n'a pas impressionné l'équipe DHB. Knorr et ses coéquipiers ont

