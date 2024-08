- L'équipe d'enquête étudie les circonstances de la disparition d'un yacht de luxe.

Suite au chavirement du luxueux yacht "Bayesian" au large des côtes siciliennes, les autorités ont lancé une enquête sur plusieurs cas de homicides. L'objectif principal est de déterminer si le voilier a coulé en raison d'une erreur de jugement face à une tempête imminente. Cependant, à ce stade, l'enquête ne se concentre pas spécifiquement sur le capitaine ou tout autre membre d'équipage.

Lundi, sept personnes ont tragiquement perdu la vie près de la côte italienne, y compris le riche homme d'affaires britannique Mike Lynch. Quinze personnes ont été secourues, dont la plupart de l'équipage. Le magnat de la techno Lynch avait embarqué pour une croisière en compagnie de sa famille, de ses amis et de ses associés d'affaires pour célébrer un verdict de justice en sa faveur.

Les enquêteurs : Le yacht a été frappé par un tourbillon d'eau

Selon les enquêteurs, le "Bayesian" a été touché par un tourbillon d'eau dans les premières heures du matin lors d'une tempête avec des vents dépassant les 100 kilomètres par heure, ce qui a entraîné son sinking en quelques minutes. Lors d'une conférence de presse à Palermo, le procureur de l'État Raffaele Cammarano a déclaré : "C'était un événement rapide et brutal". Cependant, d'autres capitaines dans les environs avaient déjà sécurisé leurs bateaux auparavant.

Les tourbillons d'eau se forment, selon le service météorologique allemand, lorsque de l'air froid descend pendant une tempête, heurte le sol et se dilate dans une direction rectiligne. Ils apparaissent généralement sous la forme d'un "mur blanc" fonçant à une vitesse incroyable depuis une courte distance. Ils infligent souvent plus de dégâts que les tornades.

La récupération pourrait prendre plusieurs semaines

Les enquêteurs prévoient d'extraire des informations de la fameuse "boîte noire" du luxueux yacht de 56 mètres, qui n'a pas encore été retrouvée. De plus, les autorités souhaitent reporter l'élargissement de l'enquête jusqu'à la récupération du navire, ce qui pourrait prendre plusieurs semaines. Le yacht de 500 tonnes - l'un des plus grands navires à voile du monde - est immergé à un kilomètre du petit port de Porticello à 50 mètres de profondeur.

Cependant, les autorités n'ont pas écarté la possibilité que certaines personnes puissent déjà avoir été identifiées comme suspects et inscrites sur un registre de suspects. Cela leur donnerait accès aux dossiers en vertu de la loi italienne. Le procureur de l'État Ambrogio Cartosio a déclaré : "Rien ne doit être précipité. Il faut comprendre qui pourrait être tenu responsable. Cela pourrait concerner le capitaine et l'équipage, ainsi que le constructeur".

Enquête sur le taux de survie de l'équipage

Plus particulièrement, la question de savoir pourquoi, outre le chef du navire, tous les membres de l'équipage ont survécu, mais seulement la moitié des douze passagers, est également examinée. On suspecte que les victimes ont été surprises dans leurs cabines pendant leur sommeil et n'ont pas pu s'échapper. Des rapports font état d'une fête la nuit précédente. Selon les enquêteurs, aucun test d'alcool n'a été effectué sur les survivants.

Entre-temps, la fille de Lynch, Esme, a rendu un dernier hommage à sa jeune sœur Hannah (18) avec des mots touchants. "C'est mon ange, mon héroïne", a-t-on déclaré dans un communiqué familial. "Hannah avait l'habitude de venir dans ma chambre et de se blottir contre moi. Parfois elle était radieuse, parfois espiègle, parfois elle cherchait des conseils. Quoi qu'il en soit, elle me prodiguait un amour infini". Esme n'était pas à bord. La mère a survécu au désastre.

Lynch était l'un des hommes les plus riches de Grande-Bretagne. Il a amassé des milliards grâce à la vente de sa société de logiciels à l'Américain Hewlett Packard. Cependant, l'acquisition s'est soldée par un fiasco, entraînant des litiges judiciaires prolongés. recently, a court cleared Lynch.

