- L'équipe de Wolfsburg est entrée en finale de Coupe à Coblence.

Wolfsburg triomphe en Coupe DFB, se qualifiant pour le prochain tour. L'équipe de Bundesliga a affronté TuS Koblenz lundi soir et a remporté un match serré 1:0 (1:0). Le but décisif a été marqué par Patrick Wimmer à la 15e minute, devant environ 8 000 spectateurs au stade Oberwerth de Koblenz.

Wolfsburg avait l'avantage dans tous les domaines contre l'équipe d'Oberliga. Dès le début, Koblenz était repoussé dans sa moitié de terrain, ses joueurs ayant initialement établi une ligne défensive de six. Le but de Wimmer était le résultat d'un excellent début de Wolfsburg.

Après l'ouverture du score, Wolfsburg s'est un peu détendu mais a conservé le contrôle du match. Il n'y avait pas d'occasions de but majeures de part et d'autre. L'équipe de Basse-Saxe manquait d'élan pour marquer et de la finesse pour contourner l'adversaire solide. Le public local, comble, encourageait bruyamment.

Koblenz montre de la détermination, Wolfsburg manque d'idées

L'équipe locale a joué avec courage et détermination, rendant la tâche difficile aux favoris. Malgré le retard d'un but, les champions de la Coupe Rheinland sont sortis pleins d'énergie et de courage après la pause. Cependant, il a fallu moins de dix minutes pour que le jeu retourne dans la moitié de terrain de Koblenz.

Malgré leur domination, les visiteurs ont eu du mal à créer des occasions contre la défense épuisée de Koblenz. Le ballon a été échangé entre les deux équipes par moments. Tiago Tomas, qui a remplacé Jonas Wind, n'a pas réussi à faire la différence en tant que attaquant central. Le dernier touché manquait cruellement.

