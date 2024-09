- L'équipe de volleyball du lycée reçoit une visite inattendue de Sedena Gomez

La popstar et actrice Selena Gomez fait une visite surprise à une équipe de volley-ball lycéenne. À 32 ans, elle a publié une photo sur Instagram d'une pancarte artisanale lui demandant de chanter l'hymne national avant leur match. Une vidéo suivante la montre joyeusement annonçant la pancarte aux joueuses de volley-ball et aux fans enthousiastes dans une salle de gym. Les jeunes filles explosent de joie, enregistrent des vidéos avec leur téléphone et remercient chaleureusement Gomez.

"Je venais juste de passer, c'est ma première fois à Telluride !", a écrit Gomez dans son post. Selon les sources, Gomez était à Telluride, Colorado le week-end dernier, pour promouvoir son film "Emilia Pérez" lors du festival de cinéma. "Entertainment Tonight" a rapporté que contrairement aux spéculations, Gomez n'a pas chanté l'hymne national avant le match. La mise à jour Instagram de Gomez montre qu'elle pose pour des photos de groupe avec l'équipe de volley-ball et signe des souvenirs.

La nouvelle saison de la série "Only Murders in the Building" est maintenant en streaming sur Disney+. Dans cette série, Gomez joue une passionnée d'enquête aux côtés de Steve Martin et Martin Short.

