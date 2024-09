L'équipe de Trump triomphe en Géorgie, le décompte des voix est effectué manuellement.

Aux États-Unis, le processus de décompte des voix lors des élections est plus complexe qu'en Allemagne. Par conséquent, les machines sont couramment utilisées. Cependant, la Géorgie a décidé de s'écarter de cette norme en utilisant un décompte manuel pour leur prochaine élection présidentielle. Certains pourraient trouver cette décision attrayante.

La commission électorale de Géorgie a récemment fait la une des journaux en annonçant de manière controversée qu'elle compterait manuellement les bulletins de vote des bureaux de vote pour l'élection présidentielle de 2024 en novembre, malgré les objections des officiels et des travailleurs des élections. Selon CNN, des alliés de l'ancien président américain Donald Trump ont fait passer cette règle à travers la commission.

Le vote à la commission s'est déroulé avec une majorité de trois voix contre deux. Les experts recommandent que la Géorgie est maintenant le seul État à mettre en place une telle règle. Les critiques s'inquiètent du chaos potentiel le jour de l'élection et d'une annonce retardée des résultats dans cet État pivot crucial entre les républicains et les démocrates, selon le rapport de CBS.

Récemment, l'autorité électorale a pris plusieurs décisions contestables. Les démocrates de Géorgie ont déposé des poursuites en justice en réponse. Connu comme un État balançant, la Géorgie se trouve dans le sud des États-Unis et est importante en raison de ses résultats serrés entre les républicains et les démocrates. Même après la défaite de 2020, Trump a soulevé des questions sur le processus de décompte en Géorgie et l'a accusée de fraude électorale.

CBS a rapporté que les démocrates craignent que les républicains de Trump préparent un autre tentative de contester les résultats de l'élection si Trump perd de justesse à nouveau. Le 5 novembre, l'opposant républicain de Trump, âgé de 78 ans, affrontera Kamala Harris, la démocrate.

Compte tenu de la démocratie directe robuste aux États-Unis aux niveaux local et étatique, les bulletins peuvent comporter de nombreuses décisions et questions réparties sur plusieurs pages serrées. De plus, plusieurs postes, comme les avocats de l'État, sont élus directement par le peuple, rendant le processus de décompte beaucoup plus complexe qu'en Allemagne et nécessitant souvent l'aide de machines.

La décision de la commission électorale de Géorgie de compter manuellement les bulletins pour l'élection présidentielle de 2024 a suscité la controverse, avec des critiques s'inquiétant du chaos potentiel et d'une annonce retardée des résultats. Cela contraste avec le processus habituel de l'élection présidentielle américaine, où les machines sont couramment utilisées pour décompter les voix en raison de la complexité du décompte.

Compte tenu des accusations de Trump de fraude électorale lors de l'élection de 2020 en Géorgie et de l'élection présidentielle de 2024 à venir, où l'opposant républicain de Trump affrontera Kamala Harris, la méthode de décompte manuel pourrait potentiellement être un point de friction.

Lire aussi: