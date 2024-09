L'équipe de tennis triomphe, prévalant sur le Chili.

L'équipe allemande de la Coupe Davis est presque assurée d'une place en finale à Malaga. Lors du deuxième match de la phase de groupes contre le Chili, Yannick Hanfmann a remporté la victoire contre le numéro 22 mondial Alejandro Tabilo avec des scores de 7:5, 6:4. Cette victoire marque la deuxième victoire consécutive de l'Allemagne dans ses matchs, tous deux ayant eu lieu à Zhuhai, en Chine. Si les États-Unis battent la Slovaquie vendredi, l'Allemagne scellera officiellement sa place en finale en novembre.

L'Allemagne a commencé son deuxième match en force grâce à la victoire de Maximilian Marterer contre Tomas Barrios Vera avec un score de 6:1, 6:3. Marterer a salué sa performance en déclarant : "J'ai bien joué du début à la fin. Je suis ravi de ma forme cette semaine. Je suis resté calme et j'ai saisi les opportunités quand elles se sont présentées."

Grâce à la victoire de Hanfmann, le duo Kevin Krawietz et Tim Puetz, qui a récemment atteint la finale de l'US Open, affrontera Barrios Vera et Matias Soto dans le match de double. Plus tôt dans le tournoi, l'équipe DTB a commencé fort avec une victoire 3:0 contre la Slovaquie mardi. Les deux premières équipes de leur groupe de quatre équipes se qualifient pour les quarts de finale, avec un match contre les États-Unis prévu samedi (8h00).

Le capitaine Michael Kohlmann a été obligé de passer sous silence quelques-uns de ses meilleurs joueurs en raison de blessures ou de forfaits précoces. Alexander Zverev s'était retiré avant le tournoi, tandis que Jan-Lennard Struff et Dominik Koepfer étaient blessés. Henri Squire a fait ses débuts en remplacement. La DTB a critiqué la décision d'organiser la phase de groupes en Chine, le pays hôte ne participant pas. Kohlmann a décrit le voyage à Zhuhai, une ville humide, comme "fatiguant" et l'effort global comme "énorme". Les autres groupes concourent à Bologne, Manchester et Valence.

