- L'équipe de sécurité du prince Andrew a choisi de le traiter de la même façon.

Andy, 64 ans, a récemment bénéficié d'une sécurité personnelle financée par Charlie, 75 ans, après avoir perdu la protection policière publique suite à sa démission de ses obligations royales en 2022. Selon les dernières nouvelles, Charlie pourrait être en train de planifier la suppression de l'équipe de sécurité d'Andy. Selon "The Sun on Sunday", les membres de l'équipe de sécurité ont été informés que leurs services ne seront plus nécessaires à partir de novembre.

Des sources de "Mail Online" suggèrent également que cela pourrait signifier "que le duc doit quitter le lodge royal". Un informateur a déclaré : "Cela pourrait potentiellement signifier cela." Charlie et Andy sont reportedly en train de passer le week-end ensemble à l'Etat de Balmoral en Ecosse.

Relocalisation potentielle du lodge royal à la cottage Frogmore

Après la publication de documents juridiques détaillés concernant le scandale de Jeffrey Epstein, Andy a été sous une pression immense. Au début de cette année, il a été rapporté qu'Andrew avait refusé une offre pour déménager du lodge royal à la cottage Frogmore, située à proximité.

Depuis 2003, Andy a signé un bail de 75 ans pour la maison de maître. En janvier, il a été rapporté que si Andy souhaitait continuer à résider dans le manoir de 30 chambres dans le parc de Windsor, il serait responsable des frais de sécurité à plusieurs millions de livres sterling.

Scandale Epstein : le nom d'Andy apparaît plus de 70 fois dans des documents juridiques

Les rapports indiquent que le nom d'Andy est apparu plus de 70 fois dans des documents juridiques liés au scandale de abus sexuels de Jeffrey Epstein. Malgré cela, la police métropolitaine de l'époque a déclaré qu'aucune nouvelle enquête n'avait été entreprise. Andy a fermement nié les allégations et a conclu un procès civil avec Virginia Giuffre, 41 ans, pour une somme importante en 2022.

En mai 2020, Andy a décidé de se retirer de ses tâches royales. En janvier 2022, Andy a renoncé à ses titres et patronages et n'est plus appelé "Son Altesse Royale".

