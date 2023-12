L'équipe de Manchester United est de retour à son plus mauvais niveau : La défaite de Manchester United face à Nottingham Forest continue de faire des ravages

C'est encore une fois une défense défaillante, caractéristique de la saison de United jusqu'à présent, qui a permis à l'international argentin Nicolás Domínguez de bénéficier d'une marge de manœuvre considérable dans la surface de réparation pour permettre à Forest de prendre l'avantage à la 64e minute.

Marcus Rashford a permis à United d'égaliser à 12 minutes de la fin sur une erreur de Matt Turner, le gardien de Forest, mais la fragile défense de Ten Hag a de nouveau été mise à mal quatre minutes plus tard, Morgan Gibbs-White terminant une contre-attaque habile pour assurer une victoire 2-1 et trois points cruciaux dans la lutte contre la relégation.

C'était le deuxième match de United depuis que le milliardaire britannique Jim Ratcliffe a conclu un accord pour acheter 25 % des parts du club. Si la remontée de United contre Villa le lendemain de Noël lui a donné un peu d'optimisme pour l'avenir, la défaite de samedi a rapidement mis en lumière l'énormité de la tâche qui l'attend.

David Brailsford, entraîneur cycliste britannique et directeur des sports de la société INEOS de Ratcliffe, était présent au City Ground aux côtés du légendaire manager de United, Alex Ferguson. Les deux hommes sont certainement repartis très déçus.

Selon Opta, United a perdu neuf de ses 20 premiers matches de championnat pour la première fois depuis 1989-90, totalisant ainsi autant de défaites en championnat que durant toute la saison dernière.

Après le match, Gary Neville, légende de Manchester United, a déclaré que le club était "revenu à son pire niveau".

"Manchester United est redevenu ce qu'il est : incohérent et terrible", a-t-il déclaré à Sky Sports. "Ils quittent le terrain en vaincus. Les fans de United derrière le but vont partir très déçus.

"Je ne sais pas vraiment ce qu'est cette équipe de Manchester United", a-t-il ajouté. "C'est très difficile à regarder. Je pense que tout le monde a reconnu qu'Erik ten Hag avait fait du très bon travail pour sa première saison.

"Avec le nouveau propriétaire, Sir Dave Brailsford va être surveillé de près, semaine après semaine. Nous allons le voir apparaître dans la loge des directeurs.

"Il va examiner ce qu'est ce club, sur le terrain et en dehors. Ce qu'il voit en ce moment ne va pas lui plaire".

Neville a ajouté que la saison de United a été "plus basse que haute" et que certaines des performances sous Ten Hag cette saison ont été "bien en dessous de ce qui devrait être exigé à ce niveau".

United n'a pris que quatre points sur les 15 possibles lors de ses cinq derniers matches de championnat, tombant à la septième place du classement et à neuf points d'Arsenal, qui occupe la quatrième et dernière place en Ligue des champions.

L'équipe est également déjà éliminée de la Ligue des champions, ayant terminé dernière d'un groupe qui n'était pas particulièrement difficile, et de la Coupe de la Ligue, laissant la FA Cup comme seule chance de remporter un trophée cette saison.

United est la seule équipe de la première moitié de la Premier League à avoir une différence de buts négative et seuls Burnley et Sheffield United, les deux dernières équipes du championnat, ont marqué moins de buts que United (22) cette saison.

Le club a dépensé de grosses sommes d'argent pour des joueurs que Ten Hag voulait dans son équipe, notamment André Onana et Antony, mais le manager néerlandais n'est pas plus près de mettre en place un style discerné que lorsqu'il a pris les rênes au début de la saison dernière.

Remplacé moins de 10 minutes après le début de la seconde mi-temps contre Forest suite à une nouvelle prestation médiocre, l'ailier brésilien Antony termine l'année 2023 avec un total d'un but en 33 matches de Premier League.

En 21 matches et plus de 900 minutes de jeu en Premier League cette saison, Antony n'a inscrit aucun but et n'a délivré aucune passe décisive. Manchester United aurait payé 109 millions de dollars pour s'attacher ses services.

Neville a déclaré que ce résultat et cette performance signifient que Ten Hag est maintenant "sous pression".

"Il n'y a aucun doute à ce sujet. Il est évident qu'ils vont nommer ces trois postes - PDG, directeur sportif et responsable du recrutement - ils vont tous entrer en fonction et les autres vont partir", a-t-il déclaré.

"Il est vrai que l'entraîneur est celui qui sera le plus discuté, comme c'est toujours le cas dans un club de football, parce qu'on ne se débarrasse pas facilement d'un entraîneur.

"Le club est sorti de l'Europe et de la Carabao Cup. Il faut qu'ils remettent leurs joueurs en forme et qu'ils essaient de se rapprocher de la Ligue des champions et de voir où cela les mènera.

"Mais pour l'instant, ils semblent bien loin du compte et il y a six ou sept équipes qui sont en bien meilleure forme qu'eux. Cela semble être à des millions de kilomètres".

Lire aussi:

Source: edition.cnn.com