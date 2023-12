L'équipe de la Ligue nationale de football féminin North Carolina Courage licencie son entraîneur principal à la suite d'accusations de manipulation et d'inconduite sexuelles

Le licenciement fait suite à un rapport d'enquête de The Athletic publié jeudi matin et citant des joueurs qui affirment que pendant des années, Riley a utilisé son influence et son pouvoir pour harceler sexuellement des joueurs et, dans un cas, pour contraindre un joueur à avoir des relations sexuelles avec lui.

M. Riley a nié ces accusations.

Dans un communiqué publié sur Twitter, les Courage indiquent qu'ils ont licencié Riley à la suite d'"allégations très sérieuses de mauvaise conduite".

La commissaire de la NWSL, Lisa Baird, a également publié un communiqué jeudi à la suite du licenciement de Riley : "J'ai été choquée et dégoûtée de lire les nouvelles allégations rapportées par The Athletic ce matin. La ligue, de concert avec le North Carolina Courage, a réagi rapidement à ces nouvelles allégations, et l'ancien entraîneur principal Paul Riley a été licencié".

"Parallèlement, nous signalons ces nouvelles allégations au US Center for SafeSport pour qu'il mène une enquête. Un environnement de travail sûr et sécurisé est une priorité absolue pour la ligue et ses propriétaires collectifs", a ajouté M. Baird.

The Athletic a déclaré avoir interrogé plus d'une douzaine de joueuses qui ont joué sous les ordres de Riley depuis 2010 et d'autres personnes impliquées dans le football féminin.

Une ancienne joueuse qui a joué pour Riley dans trois équipes différentes, Sinead Farrelly, a décrit comment un Riley marié l'a contrainte à entrer dans sa chambre d'hôtel pour avoir des relations sexuelles. Farrelly a décrit le fait d'être sous l'emprise de Riley : "Je me suis sentie revendiquée. Ce mot décrit parfaitement la situation pour moi, parce que j'ai le sentiment qu'il a fait le tour de ses clients potentiels et qu'il a jeté son dévolu sur moi. Il m'a revendiquée ; c'est ce que j'ai ressenti à son contact. Je me souviens avoir pensé : "Est-ce que quelqu'un d'autre voit ça ?" Je me sentais sous son contrôle".

Un autre incident rapporté décrit Riley contraignant Farrelly et sa coéquipière Mana Shim à revenir dans son appartement et faisant pression sur les deux pour qu'elles s'embrassent. Shim a décrit une fois où Riley l'a invitée à une séance de filmage d'un match dans sa chambre d'hôtel et l'a accueillie en sous-vêtements. D'autres anciennes joueuses, qui ont souhaité garder l'anonymat, ont déclaré que l'ancien entraîneur avait fait des remarques déplacées sur le poids et les orientations sexuelles.

The Athletic a demandé à Riley de commenter sa conduite présumée, ce à quoi il a répondu que les affirmations des anciennes joueuses étaient "complètement fausses". Selon The Athletic, Riley leur a dit dans un courriel : "Je n'ai jamais eu de relations sexuelles avec ces joueurs, ni fait d'avances sexuelles à leur égard".

Dans ses dénégations à The Athletic, Riley a déclaré "qu'il est possible que j'aie dit quelque chose qui ait offensé quelqu'un", mais qu'il n'a pas "rabaissé" les joueurs. Riley a également nié avoir visionné des films de matchs dans sa chambre d'hôtel.

CNN n'a pas été en mesure de joindre Riley indépendamment pour un commentaire.

La Fédération américaine de football a suspendu la licence d'entraîneur de M. Riley jeudi et a déclaré notamment que "le comportement abusif décrit par les courageux athlètes qui se sont manifestés est répugnant, inacceptable et n'a pas sa place dans le football ou dans la société".

De nombreuses joueuses de football professionnel ont été indignées par ces accusations, notamment Megan Rapinoe, joueuse de l'équipe nationale féminine américaine et de l'OL Reign, qui a déclaré jeudi sur Twitter: "Mana et Sinead, vous êtes si fortes et nous sommes avec vous :heart : A tous ceux qui sont en position de pouvoir et qui ont laissé faire, qui ont entendu et ignoré, qui ont approuvé le transfert de ce monstre dans une autre équipe sans aucune répercussion, F**k YOU, vous êtes tous des monstres, et vous pouvez TOUS donner votre démission immédiatement".

"Les hommes, qui protègent les hommes, qui abusent des femmes. Je le répète, des hommes qui protègent des hommes qui abusent des femmes. Brûlez tout. Que toutes leurs têtes tombent", a ajouté Rapinoe dans un autre message.

