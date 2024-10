L'équipe de la DFB profite de façon inattendue de l'optimisme brisé du Ghana.

Un autre joueur local de Stuttgart : Julian Nagelsmann inclut Jamie Leweling dans l'équipe nationale de football allemande. Cette recrue surprise a snobé le pays de son père, qui l'avait auparavant présenté comme un "prospect". La nomination est inattendue - mais Hansi Flick avait mûri la situation de Leweling en coulisses.

Leweling était tiraillé. "Une affaire sérieuse", a déclaré le phénomène de Stuttgart il y a quelque temps au sujet du débat sur le choix entre jouer pour le Ghana ou l'Allemagne, et il a soupiré : "J'y ai suffisamment réfléchi. Je n'arrive pas à me décider." Mais maintenant, il a trouvé une solution : Leweling, d'origine ghanéenne, vise une place dans l'équipe nationale allemande après 11 apparitions avec l'U21, et il l'obtient.

Nagelsmann a sélectionné le joueur de 23 ans, après le retrait de Jamal Musiala (problème à la hanche) des matches de la Ligue des nations en Bosnie et contre les Pays-Bas (11 et 14 octobre) - comme sixième professionnel de VfB Stuttgart. Le fait que Leweling soit disponible pour être sélectionné est également dû à son prédécesseur.

Leweling est "difficile à défendre"

Même Hansi Flick lui-même a soutenu Leweling pour jouer pour l'Allemagne. L'assistant de Flick, Danny Röhl, a rendu visite à Leweling pendant l'été 2022 lors d'un stage d'entraînement de l'équipe nationale U21 à Berlin. La connexion s'est renforcée, et Leweling a décrit l'opportunité de représenter la jeunesse du DFB comme un "grand honneur".

Il semblait que l'Allemagne avait déjà perdu la bataille pour le talent. En automne 2020, le joueur né à Nuremberg, qui évoluait à l'époque pour Greuther Fürth, a été nommé par le Ghana pour les qualifications de la Coupe d'Afrique contre le Soudan. "C'est un jeune homme dont le nom est sur toutes les lèvres et qui a suscité l'intérêt de nombreux clubs de haut niveau", a déclaré le sélectionneur national Charles Akonnor, qualifiant Leweling de "espoir futur".

Cependant, cet avenir est maintenant avec le DFB - aussi parce que Leweling a respectueusement décliné l'offre du Ghana à l'époque. Et qu'attend Nagelsmann ? L'entraîneur de VfB, Sebastian Hoeneß, a récemment loué les capacités de Leweling à marquer des buts, sa vitesse et sa puissance, en soulignant qu'il est "difficile à défendre". De plus, "il est également très discipliné en défense et a

