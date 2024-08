- L'équipe de Kamala Harris semble être la cible d'attaques cyber étrangères

L'équipe de campagne de Kamala Harris, candidate démocrate à l'élection présidentielle américaine, a été visée par une cyberattaque d'origine étrangère, selon des informations rapportées. Selon leurs propres déclarations, l'équipe a été informée par le FBI d'une "opération d'influence étrangère" dès juillet.

Un porte-parole de la campagne de Harris a souligné qu'ils disposent de "solides mesures de cybersécurité" et, à leur connaissance actuelle, aucun accès non autorisé n'a été obtenu. "Nous restons en contact avec les agences de loi et d'ordre compétentes."

Précédemment, le FBI a confirmé qu'il enquête sur une possible intrusion de pirates informatiques dans les communications internes de l'équipe de campagne du candidat républicain à la présidentielle Donald Trump. "Politico" a rapporté l'affaire le week-end dernier après avoir reçu plusieurs e-mails d'un expéditeur nommé "Robert" contenant des communications internes de la campagne. Le "Washington Post" et le "New York Times" ont été contactés de manière similaire.

Ce n'est pas seulement Kamala Harris, mais l'équipe de Trump aussi semble avoir été attaquée

Selon "Politico", l'équipe de Trump a attribué les cyberattaques à des "acteurs étrangers adverses" et a cité une analyse de menace du Microsoft Threat Analysis Center, qui mentionne une ingérence présumée iranienne dans la campagne électorale américaine. L'analyse indique qu'un groupe lié à la Garde révolutionnaire iranienne a obtenu l'accès au compte d'un ancien membre de haut rang de l'équipe de campagne et a envoyé des e-mails de phishing ciblés à partir de là.

Microsoft n'a pas identifié de personnes ou de partis spécifiques dans l'analyse de menace. Cependant, selon les médias américains, Roger Stone, allié proche de Trump, pourrait être touché. Il a déclaré au "Washington Post" que son compte e-mail avait été compromis. Son avocat a déclaré à CNN qu'il avait été contacté à la fois par Microsoft et le FBI dans cette affaire.

L'équipe de Trump n'a pas fourni de preuves directes d'un piratage par des acteurs iraniens à "Politico". Selon le "Washington Post", citant des sources familières de la situation, le FBI soupçonne des acteurs iraniens d'être derrière les cyberattaques, mais il est moins clair si les mêmes groupes ont également envoyé des e-mails à des journalistes américains.



