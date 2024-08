L'équipe de Formule 1 rencontre des problèmes importants suite à son ancien sponsor financier.

Problèmes pour l'équipe de Formule 1 Haas : en raison d'un différend financier avec son ancien sponsor Uralkali, l'équipe du pilote allemand Nico Hülkenberg n'a pas pu quitter le circuit de Zandvoort, aux Pays-Bas, comme prévu dimanche soir, pour se rendre au Grand Prix d'Italie à Monza.

La somme réclamée s'élève à plus de dix millions d'euros. Avant l'invasion de l'Ukraine par la Russie, Uralkali, anciennement le principal sponsor titre, avait transféré cette somme à Haas pour la saison 2022. Suite à la résiliation du contrat et au départ du pilote russe Nikita Masepin de l'équipe, Haas aurait conservé l'argent du parrainage.

Uralkali réclame maintenant cette somme, ainsi que les intérêts et les frais accumulés, soit un total de douze millions de dollars (environ 10,73 millions d'euros). En juin, un tribunal suisse a donné raison à Uralkali, ordonnant à Haas de payer. En retard dans le paiement, Uralkali a saisi le tribunal de district de la Hollande du Nord, demandant la saisie des voitures de course et de l'équipement de l'équipe à Zandvoort en garantie jusqu'à ce que le remboursement soit obtenu. Haas a admis coopérer sur la question, déclarant : "Il n'y a pas de désaccord sur le montant dû."

Cependant, le différend n'a pas été réglé dimanche soir, empêchant l'équipe de se rendre en Italie comme prévu. Le temps est crucial : les essais ont lieu vendredi à Monza, suivis du Grand Prix d'Italie dimanche (15h00/Sky et mises à jour en direct sur ntv.de). La journée des médias a lieu jeudi, et dans des circonstances normales, les équipes commencent à s'installer pendant la semaine.

