L'équipe de football de Dortmund, le Borussia, imite le club d'élite, le Real Madrid.

Dans le match inaugural de la Ligue des champions en cours, le finaliste de l'année précédente, Borussia Dortmund, a démontré son expertise à Bruges. Le score de 3-0 (0-0) semble un peu excessif. Dortmund peut compter sur quelqu'un qui a travaillé dur pour atteindre cet objectif pendant l'été. "Inarrêtable," est l'opinion générale.

Pendant l'été, Jamie Gittens a eu tout le temps de s'entraîner. Il a abandonné son double nom et a travaillé intensivement avec son entraîneur personnel sur le terrain. Encore et encore, il est parti de l'aile gauche dans la surface de réparation, a pris un moment pour évaluer la situation et a marqué. Au début de la nouvelle saison, Borussia Dortmund a dit au revoir à Jadon Sancho sur l'aile, et le joueur de 20 ans a parfaitement remplacé Eintracht Frankfurt lors de son premier match de Bundesliga de la saison.

Peu après son entrée en jeu en tant que remplaçant, il a envoyé le ballon dans le coin lointain et a scellé une contre-attaque tardive pour une victoire de 2-0 de Dortmund. Cela s'est reproduit lorsque le nouveau substitut vedette de Bundesliga est entré en jeu. Deux fois, il a dansé avec la défense, même en les taquinant pour marquer, avant de célébrer avec ses coéquipiers.

Pendant ce temps, les Belges étaient furieux. La danse autour du ballon est l'un des trucs prévisibles du football. C'est un mouvement qui rend les adversaires fous car, bien qu'il soit prévisible, il est presque indéfendable lorsqu'il est exécuté à la perfection. Les générations précédentes de défenseurs de Bundesliga se souviendront à jamais d'Arjen Robben et de sa course depuis l'aile droite jusqu'au centre de la surface de réparation avec frayeur. C'est là que Gittens veut aller, c'est le rêve de chaque joueur. Le jeune Anglais de 20 ans est encore loin, mais il a clairement commencé son voyage et attire déjà l'attention nationale et internationale au début de la saison 2024/2025.

Jamie Gittens se réjouit de son succès, Marcel Sabitzer pas

"Lorsque Jamie entre sur le terrain à l'âge de 16 ans, il est simplement inarrêtable," a déclaré Sebastian Kehl, directeur sportif de Borussia Dortmund. Peut-être qu'il évaluait déjà les offres qui arriveraient pour un joueur aussi constamment capable. Être un jeune talent à Dortmund a toujours signifié avoir le potentiel de rejoindre les rangs de l'élite du football international. Les modèles Erling Haaland et Jude Bellingham sont encore frais dans les mémoires de Dortmund. Mais bien sûr, un club doit sans cesse renforcer sa réputation. Avec Gittens, cela pourrait être possible. Mais cela n'était qu'une pensée qui grondait sous la surface ce 18 septembre 2024. La saison et la nouvelle équipe de Dortmund sont encore en phase d'exploration. Il reste encore beaucoup de temps pour de tels scénarios de fin de saison.

"C'était une bonne journée, nous avons gagné, et je suis très satisfait," a déclaré Gittens en serrant la récompense du Joueur du Match. Il pourrait la mettre dans son salon, c'est un prix mérité. Un qu'il a travaillé dur pour obtenir. "Je sors sur le terrain, j'essaie de m'amuser et de laisser ma marque sur le jeu," a-t-il expliqué. Cela lui a pris moins de dix minutes après son entrée en jeu pour que Marcel Sabitzer prenne le centre de la scène. Sabitzer, cependant, n'avait pas trouvé de plaisir sur le terrain auparavant.

Sahin l'avait à nouveau déployé sur la position offensive de l'aile, essayant de maintenir le contrôle sur Maxim de Cuyper, le latéral gauche offensif de Bruges. "Le six est mieux," a dit l'Autriche après le match. L'aile n'est pas sa "position idéale," mais finalement, c'est le coach qui a le dernier mot. "C'est quelque chose à respecter," a-t-il déclaré brièvement. "Il y a des scénarios où nous avons besoin de lui dans d'autres positions," a déclaré Sahin, offrant du réconfort à son joueur : "Il jouera également de nombreux matchs en tant que six." Ce sont les seuls moments un peu sombres de cette première nuit de Ligue des champions de la saison pour Dortmund.

Bruges découvre des solutions, Dortmund attend

Borussia avait été patiente. Depuis un certain temps, l'équipe de Dortmund avait été bloquée par le bloc profond de Bruges avec une grande possession, mais sans succès. Depuis un certain temps, l'équipe de Dortmund avait dû subir des contre-attaques menaçantes. Même après les substitutions de Gittens et Felix Nmecha, qui avait remplacé Pascal Groß lors de la deuxième mi-temps, Dortmund semblait avoir perdu le contrôle du match. "Le match était un peu lent, et nous n'avons pas trouvé beaucoup de solutions dans le dernier tiers. Nous avions beaucoup de possession, mais nous n'étions pas très bons pour presser la contre-attaque," a déclaré le capitaine Emre Can après le match. "Cela doit s'améliorer. Ce n

Le côté défait, mené par le gardien Simon Mignolet, a résonné avec les phrases coutumières dans de telles situations. Le ancien gardien de Liverpool, ayant rejoint sa Belgique natale en 2019, a admis : "Nous avons bien joué. Jusqu'à la 75e minute, nous étions aux commandes, nous avons eu de nombreuses occasions. Si nous avions marqué au bon moment, nous aurions remporté la victoire ici. Malheureusement, ils ont marqué sur une frappe détournée. Le 0:3 est excessif. Nous ne méritons pas ça. Nous avons bien joué." Une performance qui ne sera peut-être pas longtemps gravée dans les mémoires à Bruges. Cela se produit souvent lors des premières étapes d'une saison de Ligue des champions, quelle que soit la nouvelle formule avec un tableau massif de 36 équipes.

Julian Brandt parle de marquer aux bons moments

L'équipe visiteuse a remporté les points et se prépare maintenant à affronter VfB Stuttgart lors du prochain week-end, qui a démontré lors de son match contre Real Madrid qu'il pouvait tenir tête au titan du football européen pendant une longue période. De nombreuses équipes ont connu des expériences similaires. Prenez par exemple Union Berlin, RB Leipzig, Bayern Munich et Dortmund eux-mêmes, qui ont tous connu des défis similaires l'année dernière. D'une certaine manière, Bruges n'était pas une exception.

En effet, l'accent du match était plus sur la manière dont Dortmund obtiendrait la victoire que sur le fait qu'ils obtiendraient les trois points pour Dortmund. "Il ne s'agit pas seulement des premières 45 minutes, mais des 90 minutes pour marquer des buts. Parfois, il faut être patient. C'était difficile, mais nous y sommes arrivés aujourd'hui," a expliqué le milieu de terrain Julian Brandt, conservant la composture d'un vainqueur, sur DAZN.

Ce qui nous distingue, c'est que nous avons marqué des buts depuis le banc. Tout comme notre rencontre contre Frankfurt, ce sont les remplaçants qui ont influencé l'issue. Cependant, des buts peuvent également être marqués tard dans le match," a ajouté Brandt. Tout comme notre victoire contre Eintracht Frankfurt en Bundesliga, c'est Jamie Gittens, maintenant débarrassé de son nom à double barrel en pré-saison, qui a apaisé les craintes de Dortmund concernant une star qui lutte dans la Ligue des champions. Notre entraînement a payé.

