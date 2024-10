L'équipe de Blaswich DFB suscite l'indignation des habitants.

Manuel Neuer n'est plus dans le tableau, Marc-André ter Stegen sérieusement blessé : la situation des gardiens de but de l'équipe nationale de football allemande est en suspens. Le nouveau patron Julian Nagelsmann fait appel à Janis Blaswich comme troisième choix. Certains experts trouvent cela inhabituel.

On pensait que la situation des gardiens de but de l'équipe nationale allemande allait se régler d'elle-même : le vétéran Manuel Neuer n'est plus là, tandis que son remplaçant Marc-André ter Stegen est gravement blessé. Kevin Trapp, qui était sur le banc ou dans l'équipe depuis des années, n'estcurrently pas en lice. Cela réduit les options pour Nagelsmann. Oliver Baumann, il était clair qu'il serait dans la Ligue des nations, ainsi qu'Alexander Nübel. Mais qui serait le troisième choix ? Bernd Leno de FC Fulham aurait été le choix évident. Titulaire régulier et jouant fréquemment contre les meilleurs de la Premier League.

Mais les choses ne se sont pas déroulées comme prévu. Leno n'est pas disponible, et surprise, surprise, Janis Blaswich rejoint l'équipe à la place. Le joueur de 33 ans, en prêt de RB Leipzig à Red Bull Salzburg, est leur numéro un indiscutable et joue régulièrement en Ligue des champions. Cela a convaincu Nagelsmann. Il a également mentionné que Blaswich avait bien performé lorsqu'il était dans l'équipe A plus tôt. Il est le "parfait remplaçant" selon Nagelsmann. De nombreux experts ne sont pas d'accord. La décision du personnel est source de mécontentement. Par exemple, de la part de Lothar Matthäus.

"C'est une surprise pour moi", a déclaré le recordman national et expert TV à RTL/ntv et sport.de. Il a admis qu'il n'avait pas "Blaswich sur sa radar". "Il n'a pas livré les performances exceptionnelles à Salzbourg qu'il avait à RB Leipzig. Je m'attendais à Bernd Leno parce que Kevin Trapp est toujours blessé", a estimé Matthäus. "Pour moi, Leno était le gardien plus expérimenté qui serait sélectionné par l'entraîneur national".

Fredi Bobic a été encore plus critique quant à la nomination : "Bernd Leno n'est nowhere to be found. Je n'ai aucune idée de pourquoi il n'est pas là", a déclaré l'ancien champion d'Europe et fonctionnaire de longue date sur Sky. "Le mélange que j'ai vu maintenant ne m impressionne pas du tout". L'ancien gardien national Roman Weidenfeller ne comprend pas non plus la décision de l'entraîneur. "Bernd Leno a, à mon avis, la plus grande expérience internationale. Qu'il ne soit même pas considéré maintenant est assez surprenant. Pour moi, Bernd Leno est définitivement un gardien national qui devrait être dans l'équipe".

Une raison plausible pour l'omission de Leno : Leno n'est reportedly pas en bons termes avec ter Stegen. Ter Stegen sera à nouveau le numéro un à son retour, comme Nagelsmann l'a souligné : "Il a tout le temps nécessaire pour retrouver sa pleine forme physique". Mais pour l'instant, la bataille des gardiens de but est entre Baumann et Nübel. Nagelsmann a promis au vétéran de Hoffenheim Baumann son premier match en équipe nationale. "Olli a commencé de manière

