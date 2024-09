L'équipe de Berlin, l'ours de glace victorieux du DEL, inaugure sa célébration après sa victoire dans le match d'ouverture du canter.

La Ligue allemande de hockey sur glace commence dans une explosion d'énergie : les Cologne Sharks sont battus par les Berlin Eisbären, tenants du titre et favoris pour le titre dans cette 31e saison. Les Straubing Tigers atteignent la première place du classement, tandis que Munich remporte de justesse un match inhabituel contre Iserlohn. La jeune star Marc Michaelis marque son premier but en DEL lors de son premier match.

Les outsiders Berlin Eisbären commencent leur saison de manière réussie contre les déterminés Cologne Sharks, avec un score de 6-2 (1-0, 3-1, 2-1). Leur statut de champion en titre fait d'eux les favoris pour le championnat cette année.

Les nouveaux arrivants Gabriel Fontaine et Liam Kirk ont tous deux marqué deux fois pour les visiteurs, tandis que Frederik Tiffels (36.) et Erik Hördler (37.) ont marqué deux buts supplémentaires pour les champions en titre.

Les actuels leaders du classement, les Straubing Tigers, ont facilement battu Düsseldorf EG avec un score de 7-2 (5-1, 2-0, 0-1). Joshua Samanski a marqué deux buts contre les Rhinelanders en difficulté.

Munich s'en sort avec une victoire

Munich EHC Red Bull, considérés comme favoris, remporte une victoire improbable contre Iserlohn Roosters avec un score de 7-5 (3-0, 0-3, 4-2). L'équipe de l'entraîneur Toni Söderholm a d'abord maintenu un avantage de 3-0 et de 4-3 en Westphalie. Cependant, ils ont ensuite été menés 4-5 à la 51e minute et ont dû faire une remontée. Ils ont réussi à marquer deux buts en seulement 28 secondes, avec Chris DeSousa marquant le but final de 7-5 (60.).

Adler Mannheim a remporté une victoire serrée de 4-3 (1-1, 3-0, 0-2) contre les Schwenninger Wild Wings grâce à une forte deuxième période. En 48 secondes, l'équipe de Mannheim a transformé un match nul de 1-1 en un avantage de 3-1. La nouvelle sensation Marc Michaelis a marqué son premier but en DEL pour mener 4-1 (29.). Malgré leurs efforts tardifs, la remontée des Wild Wings a échoué.

Sous la direction de l'entraîneur Alexander Sulzer, les Fischtown Pinguins de Bremerhaven ont remporté le derby du nord contre les Grizzlys Wolfsburg, 4-1 (1-0, 1-1, 2-0). Les rivaux battus de Wolfsburg ont été vaincus malgré leur fair-play. Les Lions de Francfort ont remporté un match inaugural serré de 3-2 (1-0, 1-1, 1-1) contre les Nürnberg Ice Tigers.

