- L'équipe de basket des marins vise les préliminaires des séries éliminatoires.

Les Rostock Seawolves sont déterminés à éviter un combat pour le maintien aussi serré que la saison dernière en Basketball Bundesliga. À l'approche de leur troisième saison en BBL, le directeur sportif Jens Hakanowitz, après un grand remaniement de l'équipe, a déclaré : "Nous ne voulons plus transpirer jusqu'au dernier match. Notre analyse indique la nécessité d'un nouveau départ."

Le club a engagé le Français Kevin Anstett comme directeur sportif. L'entraîneur polonais Przemyslaw Frasunkiewicz a remplacé Christian Held à la tête de l'équipe. Le récent recrutement de Darnell Brodie a renforcé l'équipe, avec sept nouveaux professionnels. Outre la garantie de leur place dans l'élite, Frasunkiewicz vise à atteindre les play-ins, ce qui nécessite de terminer dans le top 10 après la saison régulière.

La préparation a commencé le 5 août. Ils ont remporté des matchs de préparation contre Artland Dragons et à Jena. Sept matchs supplémentaires sont prévus. Le 14 septembre, les Seawolves affronteront Hakro Merlins Crailsheim dans le premier match compétitif de la Coupe d'Allemagne. Une semaine plus tard, ils affronteront MBC pour leur débuts en BBL.

