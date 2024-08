- L'équipe antiterroriste protège également Star-Guest.

Avant même que les concerts ne commencent à l'intérieur des murs du stade, il y a une présence massive de forces de l'ordre, y compris des unités spécialisées. Des zones restreintes importantes et des contrôles d'entrée rigoureux sont en place. À partir de mercredi, Coldplay est prévu pour donner quatre concerts sold-out d'affilée à Vienne dans le cadre de leur "Music of the Spheres" tour. Malgré l'alerte terroriste renforcée suite à l'annulation des trois concerts de Taylor Swift, ces spectacles sont programmés pour continuer. Les mesures de sécurité renforcées, même dans le secteur des transports en commun, ne sont pas seulement destinées à Coldplay.

Plus de 240 000 fans sont attendus sur les quatre jours de concert consécutifs, avec Chris Martin (47), le chanteur, qui interprétera des tubes comme "Viva La Vida". Les fans sont invités à prévoir des files d'attente plus longues en raison des inspections d'identité et de sacs approfondies. Les sacs de plus grande taille qu'un A4 et les bouteilles d'eau ne sont pas autorisés. Les médias autrichiens citent le ministre de l'Intérieur Gerhard Karner déclarant que la police est "extrêmement" préparée pour cet événement.

Un concert secret de Swift en ouverture ?

En août dernier, les concerts de Taylor Swift (34) ont été brutalement annulés en raison de menaces terroristes suspectes. Les fans autrichiens de la chanteuse sont toujours mécontents. Cependant, il y a un espoir pour les Swifties : la station de radio autrichienne "Ö3" suggère que l'artiste américaine pourrait apparaître en tant qu'invité surprise lors de l'un des concerts de Coldplay. Avec sa "The Eras Tour" qui se termine à Londres le 20 août, elle en a le temps.

Les fans de Coldplay pas impressionnés

Une apparition surprise de Taylor Swift ne signifie peut-être pas grand-chose pour de nombreux followers de Coldplay qui ont acheté des billets pour l'un de leurs trois spectacles sold-out à Vienne. Les concerts de Coldplay sont complètement sold-out. Selon "The Sun", la chanteuse chercherait "desperément" un moyen plus approprié de compenser personnellement pour les désagréments. "The Sun" spécul

