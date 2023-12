Faits marquants de l'histoire

L'équipe Andretti espère se mêler aux grands de ce monde en Formule E

Andretti en est à sa quatrième saison de Formule E

Une famille américaine célèbre dans le sport automobile

Elle espère atteindre le sommet du championnat électrique

Trois générations de cette famille américaine ont participé à toutes les courses, de la Formule 1 à l'Indy Car, en passant par le NASCAR et la Formule E.

Mario Andretti est le nom le plus familier, une force dominante de la F1 qui a remporté le championnat du monde en 1978 - le dernier Américain à le faire, et le dernier à même gagner une course avec une victoire au Grand Prix des Pays-Bas en 1978.

Il a également remporté quatre titres en Indy Car, a gagné l'Indy 500 en 1969 et s'enorgueillit de 111 victoires en 879 départs dans toutes les formes de course ; il n'est donc pas surprenant que le nom d'Andretti soit omniprésent dans le sport automobile.

Son fils Michael a porté le drapeau Andretti dans les années 1980 et 1990, en participant notamment au championnat CART, qu'il a remporté en 1991. Ses 42 victoires en course font de lui le troisième pilote le plus titré de l'histoire de la course automobile américaine, ce qu'il considère comme sa plus grande fierté.

"Avoir un nom comme Andretti est évidemment quelque chose avec lequel nous avons grandi et dont nous sommes très fiers", a déclaré à CNN Michael, dont le fils Marco pilote dans l'équipe Andretti Indy Car.

"C'est mon père qui a commencé. Il a fait tout ce qu'il était possible de faire pour s'accomplir dans la course automobile et nous voulions simplement poursuivre dans cette voie. C'est vraiment cool pour nous de pouvoir perpétuer le nom".

L'odyssée électrique

Gagner en tant qu'individu est une chose ; gagner en tant qu'équipe est récemment devenu une tendance familiale.

Andretti Autosport, propriété de Michael depuis 2009, est une force dominante en Indy Car avec quatre champions de la série Indy Car et cinq vainqueurs de l'Indy 500 - dont trois au cours des quatre dernières courses.

Ces dernières années, cependant, le nom Andretti est entré dans un nouveau territoire.

Concurrente en Formule E depuis le début de la série de courses entièrement électriques en 2014, l'équipe a rapidement appris à se surpasser.

"En tant qu'équipe, nous sommes essentiellement un petit gars, une petite équipe privée qui affronte certains des grands comme Renault, Jaguar et Mahindra qui ont des budgets cinq, six, dix fois supérieurs au nôtre", explique Michael.

"C'est un peu difficile, c'est pourquoi nous avons besoin de l'aide d'un constructeur comme BMW pour nous rendre plus compétitifs. J'espère que lors de la cinquième saison [la saison prochaine], nous serons en mesure de rivaliser avec les plus grands."

Quelque chose de nouveau

Les résultats sur la piste ont été constants. Lors des trois précédents championnats de Formule E, Andretti a terminé deux fois septième et une fois sixième au classement par équipe.

Cette année, l'équipe est dirigée par le pilote portugais Antonio Felix da Costa, dont le meilleur résultat jusqu'à présent a été une sixième place lors de la course d'ouverture de la saison à Hong Kong.

La Formule E est un championnat jeune par rapport à ses rivaux, mais comment se situe-t-elle par rapport à eux ?

"Est-ce que je pense que la Formule E va prendre le dessus sur la Formule 1 et l'Indy Car ? Je ne sais pas, je ne pense pas que ce soit l'objectif de la Formule E. La Formule E est une chose à part", déclare Andretti.

"Lorsque vous assistez à une course de Formule E, vous devez vous ouvrir l'esprit, car c'est très différent.

"Il n'y a pas le son fort ou des choses comme ça, mais c'est quelque chose de nouveau, c'est une nouvelle technologie, donc vous devez venir avec un esprit plus ouvert et je pense qu'une fois que vous arrivez ici, vous le voyez, vous devenez accro à ça.

