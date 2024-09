L'équipe américaine remporte la Coupe Solheim contre l'Europe pour la première fois en quatre ans.

Lilia Vu, qui était à deux coups derrière avec seulement deux trous à jouer, a assuré la victoire pour les Américaines sur le par-4 18, en exécutant un coup d'approche remarquable qui s'est arrêté à quelques pieds du trou, suivi d'un putt birdie pour sceller le point crucial. Albane Valenzuela d'Europe avait une occasion de prolonger le match mais a manqué sa tentative de putt birdie de 30 pieds, laissant ainsi l'opportunité à Vu de briller.

Vu a exprimé ses sentiments après le match, déclarant : "Je ne peux même pas mettre cela en mots. Je me sentais comme si je n'avais pas assez contribué à l'équipe cette semaine, alors j'ai voulu faire quelque chose. Sur le 16, j'ai dit à mon caddie que je n'avais pas fait grand-chose pour l'équipe, et puis devinez quoi, je me suis retrouvée dans le bunker arrière sur le 16. Je me suis sentie comme 'oh non, je dois faire un up-and-down', et elle avait fait des one-putts sur presque tous les greens, alors je pensais qu'elle allait aussi birdier ce trou. Mais elle ne l'a pas fait, et puis j'ai réussi à faire un up-and-down du bunker et j'ai miraculeusement birdié le 17, terminant le travail sur le 18 et assurant le point de demi. "

L'équipe USA a dominé la compétition au Robert Trent Jones Golf Club en Virginie, visant à reconquérir la Solheim Cup, qu'elle avait gagnée pour la dernière fois en 2017. L'Europe a remporté la victoire en 2019 et 2021, conservant le trophée en 2023 lorsque les équipes ont fait match nul 14-14.

Les États-Unis ont pris une avance massive de 6-2 lors du premier jour de golf, battant ainsi un record. La numéro un mondiale Nelly Korda a été à la tête du défi américain, gagnant les deux matchs alors que les États-Unis ont démontré leur domination.

Le deuxième jour a vu l'Europe tenter de réduire l'écart, mais l'équipe USA a continué à contrer les efforts européens et a maintenu une avance de 10-6 à la fin du deuxième jour.

En entrant dans le troisième jour, l'Europe avait besoin d'un remake du "Miracle de Medinah" de la Ryder Cup 2012 pour avoir une chance de gagner. Dans ce tournoi, l'Europe avait également été en retard de quatre points lors du dernier jour mais avait réussi à remporter une victoire historique de 14,5-13,5, gagnant huit matchs et en tying un des douze matchs individuels.

Bien que la Britannique Charley Hull ait affiché un tour de golf exceptionnel pour battre Korda lors du premier match individuel et lancer une remontée européenne, cela n'a finalement pas suffi.

Les Américaines Megan Khang, Rose Zhang et Allisen Corpuz ont toutes remporté des victoires le dimanche, tandis qu' Andrea Lee, Lauren Coughlin et Vu ont assuré des points de demi pour sceller la victoire pour les États-Unis.

Le birdie de Lilia Vu sur le 18 est un testament à sa passion pour le sport, car elle s'est sentie obligée de contribuer davantage à l'équipe. La performance dominante de l'équipe USA tout au long de la compétition a également mis en évidence leur engagement à gagner la Solheim Cup.

