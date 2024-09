L'équipe allemande subit une défaite de 0,85 seconde dans sa quête de l'or.

Un coup de maître pour clore les championnats du monde de contre-la-montre : l'équipe mixte allemande décroche l'argent à quelques dixièmes de seconde du titre mondial. Les hommes ont ouvert la voie à la victoire avec une performance impressionnante.

Antonia Niedermaier se cache le visage nerveusement, Maximilian Schachmann retient son souffle : à la fin, l'équipe allemande mixte a manqué de peu la médaille d'or aux championnats du monde à Zurich sur la place Sechseläuten, ne s'inclinant que de 0,85 seconde. "Nous sommes très satisfaits de notre performance, nous avons tout donné. Il n'y a rien à regretter", a déclaré Miguel Heidemann.

En fin de compte, l'Australie a remporté la victoire en équipe mixte, laissant derrière elle l'équipe allemande surprise composée de Miguel Heidemann, Marco Brenner, Maximilian Schachmann, Antonia Niedermaier, Liane Lippert et Franziska Koch. L'Italie a terminé troisième, huit secondes derrière, après une distance de 53,7 kilomètres.

Niedermaier brille à nouveau

Les hommes ont ouvert la voie au succès avec une contre-la-montre puissante. Après le premier temps intermédiaire, le trio a réalisé le meilleur temps, mais les favoris Italie et Australie ont pris de l'avance sur les sections plus plates. Les femmes sont parties avec un retard de 21 secondes sur l'Australie et de 14 secondes sur l'Italie.

Au premier temps intermédiaire, Franziska Koch avait déjà perdu du terrain, mais l'écart avec la première place était presque comblé. C'est en grande partie grâce à Niedermaier, qui avait manqué de peu une médaille en contre-la-montre individuel de seulement neuf secondes, que l'équipe a remonté le classement et a contribué de manière significative à la médaille.

Itinéraire identique à la course en ligne

Le contre-la-montre par équipes a servi de répétition générale pour les courses en ligne à venir, qui débuteront jeudi, car il a eu lieu sur un parcours identique. Tandis que les juniors et les U23 désigneront leurs champions du monde jeudi et vendredi, les femmes s'élanceront sur leur parcours de 154,1 kilomètres samedi, avec quatre tours du circuit de Zurich restants.

La course des hommes dimanche, démarrant à Winterthur, se conclura par sept tours difficiles, incluant deux ascensions consécutives. En parcourant 4500 mètres de dénivelé sur 273,9 kilomètres, les favoris sont Tadej Pogacar de Slovénie, Remco Evenepoel de Belgique et le tenant du titre Mathieu van der Poel des Pays-Bas.

Malgré leurs efforts, l'équipe mixte allemande se contentera de l'argent en

Lire aussi: