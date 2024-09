- L'équipe allemande obtient une double victoire aux Jeux paralympiques.

Tanja Scholz et Josia Tim Alexander Topf ont remporté les deux premières médailles d'or pour l'équipe allemande aux Jeux paralympiques en moins de dix minutes. La nageuse en fauteuil roulant Scholz a remporté la première place dans les 150m 4 nages en 2 minutes et 51,31 secondes, offrant ainsi à l'Allemagne sa première médaille d'or tant attendue lors du quatrième jour. Peu après, Topf a également remporté une médaille d'or avec un sprint final puissant, terminant en 3 minutes et 1,6 seconde.

Scholz était en quatrième position après le dos, mais a réussi à passer en troisième position lors de la brasse et a remporté la première médaille d'or pour l'Allemagne avec une remontée spectaculaire. Gina Boettcher a terminé à la quatrième place.

Topf était en troisième position après les 100 premiers mètres et a dépassé les Australiens Ahmed Kelly et Grant Patterson lors de la dernière ligne droite en crawl.

La journée de compétition a été remplie d'émotions alors que Scholz et Topf ont poursuivi leur série de victoires, remportant la deuxième médaille d'or de l'Allemagne lors des épreuves de l'après-midi. La remontée impressionnante de Scholz lors de la brasse a confirmé sa position dans les 150m 4 nages, tandis que le final en force de Topf a assuré sa victoire dans les 100m crawl.

