L'équipe allemande de la Coupe Davis imagine Malaga dans un cadre chinois

L'équipe allemande de la Coupe Davis commence son tour de groupe en Chine sur une note victorieuse. Maximilian Marterer et Yannick Hanfmann brillent de mille feux. La présence de Zverev, Struff et Koepfer est cruellement manquante, entraînant l'absence de l'ensemble de l'équipe. Cependant, d'autres équipes voyagent également sans leurs joueurs vedettes.

Soulagé, Hanfmann a levé les bras après son match serré, tandis que le capitaine de l'équipe Michael Kohlmann poussait un profond soupir et serrait son protégé dans ses bras : grâce à deux performances remarquables, les vétérans du tennis allemand ont lancé leur phase de groupe de la Coupe Davis avec succès. Dans leur premier match contre la Slovaquie, Marterer et Hanfmann ont jeté les bases de leur ambition ultime à Malaga, où la phase finale aura lieu en novembre.

"J'étais un peu nerveux. Représenter son pays à la Coupe Davis a toujours un charme particulier", a admis Hanfmann, né à Hanovre, après avoir remporté son premier match avec une victoire serrée de 3-6, 6-3, 7-6 (7-3) contre Jozef Kovalik : "Il fait plutôt humide aujourd'hui. Je suis soulagé que ce soit terminé."

Précédemment, Marterer a remporté son duel en simple contre Lukas Klein 6-4, 7-5. Les finalistes du double de l'US Open Kevin Krawietz et Tim Puetz, qui sont arrivés en Chine lundi soir après un long voyage, cherchent à remporter le match de double crucial pour obtenir une victoire 3-0, en gardant à l'esprit le total de points. "C'est un soupir de soulagement. Nous avons prouvé que nous sommes arrivés", a déclaré Marterer après sa victoire.

Un pèlerinage épuisant en Chine

Ainsi, l'équipe allemande de tennis DTB, amoindrie, a fait des pas remarquables pour achever le "voyage harassant" (Kohlmann) jusqu'à Zhuhai, en Chine, même en l'absence d'Alexander Zverev. Leurs adversaires au Centre international de tennis de Hengqin incluent le puissant Chili et les États-Unis. Les deux premières équipes de chaque groupe se qualifient pour les quarts de finale.

Le choix de la Chine comme pays hôte pour les phases de groupe avait suscité des critiques auparavant, non seulement de la part de la DTB. Les concurrents non asiatiques jouant à Zhuhai, une ville proche de Macao, ont également attiré la controverse. Kohlmann a parlé d'un "effort immense" et a décrit les difficultés comme "loin d'être idéales". Cela a particulièrement découragé les stars auparavant. En conséquence, l'Allemagne poursuivra sans le champion des Jeux olympiques de Tokyo, Zverev, quelques jours seulement après l'US Open, tandis que les États-Unis competiront sans le finaliste de New York, Taylor Fritz, et le demi-finaliste Frances Tiafoe. Kohlmann manque également l

Lire aussi: