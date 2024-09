- L'équipe à bord du navire de guerre Hessen est honorée avec la Médaille du service distingué.

Equipage de la frégate "Hessen" félicité pour sa mission en mer Rouge. La frégate et son équipage sont le premier contingent complet des Forces armées allemandes à recevoir cette reconnaissance pour une mission, selon l'Office de communication et des médias de la Marine.

La Médaille de déploiement des Forces armées allemandes est décernée aux militaires et au personnel civil ayant participé à une opération unique ou à une mission reconnue pendant au moins 30 jours.

Après plus de huit semaines d'opérations militaires en mer Rouge, la frégate est revenue à sa base de Wilhelmshaven en mai. Le navire de 143 mètres de long avait escorté en toute sécurité 27 navires de charge à travers la zone opérationnelle couvrant l'Afrique et la péninsule arabique. Le navire a réussi à repousser plusieurs attaques de drones et de projectiles par les rebelles yéménites Houthis.

La félicitation pour la mission en mer Rouge marque la première fois qu'un contingent complet des Forces armées allemandes, notamment la frégate "Hessen", reçoit une telle reconnaissance. En raison de leur service exceptionnel, les membres de l'équipage pourraient être éligibles pour recevoir la Médaille de déploiement des Forces armées allemandes.

