L'épreuve olympique a tout enlevé à Jordan Chiles.

Elle triomphe avec une médaille de bronze olympique autour du cou, alors que l'équipe des États-Unis dépose une plainte - mais la situation prend alors un tournant brutal : la troisième place de Jordan Chiles est retirée. Un revers brutal pour la gymnaste. La bataille est loin d'être terminée pour elle.

La médaille était déjà autour de son cou lorsqu'elle a célébré aux côtés de sa coéquipière américaine Simone Biles et de la championne olympique individuelle du sol Rebecca Andrade du Brésil sur le podium animé de l'arène Bercy à Paris. Mais puis est venue la gifle pour la gymnaste Jordan Chiles : sa médaille de bronze lui a été retirée, l'un des plus grands chamboulements des Jeux olympiques. Qu'elle a ouvertement évoqué pour la première fois.

Au "Forbes Power Women's Summit", elle a confié : "La chose la plus importante qui m'a été enlevée, c'était la reconnaissance de qui je suis. Pas seulement mon sport, mais aussi la personne que je suis." Au lieu d'être décorée de bronze, elle s'est retrouvée avec une cinquième place. Au moins, elle a remporté l'or par équipe.

Dans l'exercice du sol individuel, Chiles était la dernière à concourir et a marqué 13,666 points - cinquième derrière les gymnases roumaines Ana Barbosu et Sabrina Maneca-Voinea, qui ont toutes deux marqué 13,700 points. En raison de la fameuse règle de décompte en gymnastique, où l'exécution compte plus que la difficulté de l'exercice, Barbosu a été récompensée du bronze. Elle célébrait déjà avec le drapeau national roumain autour du cou dans la salle.

Une protestation déposée quatre secondes trop tard

Mais puis l'équipe des États-Unis a déposé une protestation contre la note de Chiles. Après avoir examiné les images vidéo, le jury a décidé de reconnaître un élément et d'augmenter la valeur de la difficulté. Chiles est remontée à la troisième place - et a pu participer à la cérémonie de remise des médailles. Barbosu était en larmes, ce que la fédération roumaine n'a pas accepté et a protesté auprès du Tribunal arbitral du sport (TAS). La raison : l'équipe des États-Unis a demandé la correction une minute et quatre secondes plus tard au lieu d'à l'intérieur d'une minute après l'annonce du score. Le TAS a convenu et a déclaré la correction à la hausse nulle et non avenue.

Ainsi, les 13,666 points originaux de Chiles ont été rétablis - elle a dû rendre la médaille de bronze. Barbosu a été honorée lors d'une cérémonie à Bucarest mi-août et a reçu la médaille. La gymnaste roumaine a déclaré que le scandale l'avait laissée "triste" et a envoyé des "pensées positives" aux gymnases américaines.

C'est une pilule amère à avaler pour Chiles. "J'ai suivi les règles. Mon entraîneur a respecté les règles. Nous avons fait tout ce qui était absolument juste", a-t-elle déclaré maintenant. Que ce poids lourd ait été placé sur elle a rendu la décision si difficile à supporter. Elle a juré que son combat se poursuivrait. "Ce n'est pas fini encore. Parce qu'à ce stade, il ne s'agit plus vraiment de la médaille. Il s'agit de ma paix et de ma justice."

"Abusée émotionnellement et verbalement"

Une raison possible pour cela pourrait être qu'elle est ramenée à un point bas en 2018, comme elle l'a révélé. À l'époque, son entraîneur "l'a abusée émotionnellement et verbalement". Chiles a parlé de cela en 2021 dans "Peace of Mind with Taraji" : "Elle m'a appelée grosse. Elle a dit que je ressemblais à un beignet." Lors de la conférence maintenant, elle n'est pas entrée plus en détail, mais a expliqué qu'elle "n'avait pas la capacité d'utiliser ma voix ou d'être entendue" à l'époque. Le drame à Paris a maintenant ranimé des émotions similaires. En 2018, elle a perdu sa passion pour le sport - maintenant, c'est similaire.

Le soutien de ses amis et de sa famille ne pouvait pas l'aider au début. "Si je regarde ici et que je vois tout le monde, je peux le sentir maintenant. Mais au début, il était vraiment difficile de tout Processing because my heart was so broken."

