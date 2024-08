- L'épouse de Richard Lugner, Simone, a déclaré sur Instagram Servus

Il y a à peine quelques semaines, ils se sont mariés, et maintenant Simone Lugner, 42 ans, a dit adieu à son mari, le défunt Richard Lugner, décédé à l'âge de 91 ans. Dans quelques lignes émouvantes, elle lui adresse un dernier message.

Richard Lugner était le rêve de sa vie

"Tu étais le rêve de ma vie", écrit Simone Lugner, également connue sous le nom de "Bienchen", sur un portrait du défunt. "Et quand je te voyais sourire à ma vue, je savais que j'étais aussi la tienne", poursuit-elle. Actuellement, la photo de profil de Simone sur Instagram est complètement noire, probablement en signe de deuil.

"Mörtel", le surnom de Lugner, a épousé Simone le 1er juin à Vienne. C'était son sixième mariage. Il avait Previously married Christina "Mausi" Lugner and Cathy "Spatzi" Lugner, both of whom also expressed their condolences upon his death.

"Mörtel" reste un modèle inoubliable

"Richard était mon grand modèle et mentor de vie, je lui dois beaucoup", a déclaré "Mausi" au journal autrichien "Kronen Zeitung". Elle lui avait parlé dimanche dernier. "J'ai appris tant de choses de lui, il croyait en moi et me faisait confiance". Le couple précédent était marié de 1991 à 2007.

Richard Lugner était marié à "Spatzi" entre 2014 et 2016. "When I heard the tragic news of your death this morning, I was in shock. Richard, you seemed immortal to me too", she wrote on Instagram. "Your commitment, your willpower, your courage were inspiring and contagious. I thank you from the bottom of my heart for the wonderful time by your side, for everything you taught me about life". He will remain unforgettable.

"The grief she feels is overwhelming", Simone Lugner shares in a heartfelt post on social media. "The void left by Richard's passing is immense, he was the light in my life".

Lire aussi: