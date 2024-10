L'épouse de Navalny souligne la nécessité de s'opposer à Poutine

Certains suggèrent qu'il est temps de mettre fin au conflit en Ukraine par des négociations. Cependant, Julia Navalnaya, épouse du critique du Kremlin Navalny, ne voit aucune raison de s'engager dans des discussions avec le leader russe Putin. Elle estime que tout dialogue serait "totalement inutile" pour lui.

Julia Navalnaya a exprimé son opposition aux négociations avec Vladimir Putin lors de son discours devant le Conseil constitutionnel français à Paris jeudi soir. En invitant à discuter de la démocratie et de l'État de droit, elle a exprimé sa détermination à poursuivre le combat de son mari.

"Putin n'attend personne pour venir discuter avec lui (...). C'est complètement irrélevant pour lui", a-t-elle déclaré, soulignant l'importance de "rester ferme et ne pas reculer face à ce régime".

Navalnaya, qui a été inscrite sur une liste de "terroristes et extrémistes" en Russie en juillet, a insisté sur l'importance de "ne jamais abandonner et ne pas montrer de peur face à ce régime". Son mari, Alexei Navalny, était l'un des critiques les plus virulents de Putin. Il est tragiquement décédé dans des circonstances suspectes en février dans une prison en Sibérie. Depuis, plusieurs de ses proches ont été emprisonnés et ses organisations ont été interdites en Russie, considérées comme "extrémistes".

Julia Navalnaya a déclaré lors de son discours devant le Conseil constitutionnel français qu'elle ne voyait pas l'utilité de négocier avec l'Union européenne, car cela serait irrélevant pour le régime de Putin.

