- L'épidémiologiste Hendrik Streeck est candidat au Bundestag.

Le virologue renommé Hendrik Streeck brigue un siège au Bundestag. Le quadragénaire a remporté un vote dans l'association du district de Bonn de la CDU, servant de candidat local des démocrates-chrétiens pour l'élection fédérale de 2025. Selon un représentant du parti, Streeck a remporté un impressionnant 71,7% des voix. Ainsi, il est autorisé à se présenter comme candidat direct de la CDU dans la circonscription de Bonn. Streeck a surpassé le président du district CDU, Christoph Jansen.

"Notre ville a besoin à nouveau d'une figure de proue à Berlin, qui comprenne les difficultés actuelles et mette en place des stratégies appropriées", a commenté Streeck. "Nous sommes confrontés à une élection cruciale, non seulement pour Bonn mais pour l'Allemagne dans son ensemble. Il est essentiel de combler les divisions sociales, de lutter contre le populisme et de raviver la confiance dans nos institutions démocratiques."

Streeck dirige l'Institut de virologie de l'Hôpital universitaire de Bonn. During the COVID-19 pandemic, he gained widespread notoriety through numerous media appearances, where he offered balanced perspectives on the virus. He emphasized the importance of neither downplaying nor overhyping the virus.

Une circonscription riche en histoire

Avant la pandémie, Streeck avait déjà rejoint la CDU, comme il l'a lui-même déclaré. Ses ambitions de se présenter au Bundestag ont été révélées en novembre 2023.

L'élection fédérale est prévue pour fin septembre 2025. Aux élections fédérales de 2021, la candidate des Verts, Katrin Babette Uhlig, a remporté la circonscription de Bonn. Cependant, cette circonscription a une signification historique pour la CDU - Konrad Adenauer y a été élu précédemment.

