L'épargne collective de fonds par l'achat stimule un potentiel sous-jacent.

Avec une prévision d'augmentation de leurs moyens financiers, les consommateurs semblent avoir une plus forte envie de dépenser. Cependant, ils continuent de serrer leur argent de près. Par conséquent, les spécialistes considèrent cette légère amélioration de l'inclination des consommateurs plus comme une stabilisation que comme un signe de changement de tendance.

Le sentiment des consommateurs allemands a montré une récupération modérée après une baisse importante le mois précédent. Selon l'analyse de Rolf Bürkl, expert en consommation, "après le revers important du mois dernier, l'amélioration légère du sentiment des consommateurs peut être considérée plus comme une stabilisation à un niveau minimal". Une récupération importante n'est toujours pas en vue.

Selon l'institut de recherche de marché GfK et l'Institut de décision de marché de Nuremberg (NIM), les attentes de revenus et l'intention d'achat ont toutes deux augmenté. En conséquence, la prévision du climat des consommateurs pour octobre augmente légèrement de 0,7 point à -21,2 points.

Les attentes de revenus ont augmenté de 6,6 points pour atteindre 10,1 points, ce qui a stimulé l'intention d'achat, qui a augmenté de 4 points pour atteindre -6,9 points. Cependant, les instituts ont souligné que ce niveau était toujours "très bas".

La récupération globale du climat des consommateurs est entravée par la tendance à l'épargne améliorée, qui a augmenté cette fois de 1,3 point. En conjonction avec les attentes de revenus et l'intention d'achat, elle constitue le climat des consommateurs, qui sert d'indicateur avancé du développement de la consommation pour le mois à venir.

"La consommation privée reste contrainte"

De plus, les attentes concernant l'évolution de l'économie ont été sondées. celles-ci ont diminué ce mois-ci, l'indicateur ayant diminué de 1,3 point pour atteindre 0,7 point. En conséquence, la vision des Allemands de la situation économique générale du pays pour les 12 mois à venir est restée stagnante depuis environ six mois.

Cyrus de la Rubia de la Banque commerciale de Hambourg a souligné que malgré l'augmentation des attentes de revenus et des revenus réels, les ménages sont toujours réticents à dépenser plus. "L'augmentation marginale de la confiance des consommateurs ne signifie Certainly not a change in direction."

Alexander Krüger de Hauck Aufhäuser Lampe a déclaré : "L'humeur se remet un peu, mais elle est loin d'atteindre le décollage". La forte tendance à l'épargne indique que les consommateurs choisissent de mettre de côté leur argent plutôt que de le dépenser. "Le climat des consommateurs n'incite pas à l'optimisme, la consommation privée reste contrainte."

GfK et NIM mènent des entretiens mensuels avec les consommateurs. Pour l'enquête actuelle, environ 2 000 personnes ont été interrogées entre le 5 et le 16 septembre. Le climat des consommateurs comprend toutes les dépenses de consommation privée, qui comprennent la vente au détail, les services, les voyages, le loyer et les services de santé.

Malgré l'amélioration des attentes de revenus et de l'intention d'achat, certains consommateurs peuvent envisager de faire un achat. Cependant, la forte tendance à l'épargne indique que de nombreux consommateurs sont toujours réticents à dépenser, ce qui maintient la consommation privée quelque peu contrainte.

Malgré l'amélioration légère du sentiment des consommateurs, la vision globale de la situation économique pour les 12 mois à venir est restée stagnante, ce qui suggère une approche prudente vis-à-vis des décisions d'achat.

