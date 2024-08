- Leonie Benesch se trouve dépendante de la consommation d'informations

Actrice Emma Hartley fait de la consommation d'actualités une habitude quotidienne. Elle a confié à l'agence dpa à Venise : "Il serait peut-être bénéfique pour moi d'arrêter de lire les actualités juste avant de dormir et le matin au réveil." La jeune femme de 33 ans a admis que, même si elle ne consulte pas les réseaux sociaux, elle se tourne automatiquement vers son téléphone pour lire les actualités. Elle a également confessé que cela peut être addictif et qu'elle a déjà essayé de réduire sa consommation sans succès. "Je pense qu'il faut être plus discipliné que de simplement dire 'Je vais juste en consommer moins'. Cela ne fonctionne pas car c'est encore un réflexe."

Hartley tient le rôle principal dans le film "September 5", réalisé par Tim Fehlbaum. Ce thriller retrace la tragédie des Jeux olympiques de Munich en 1972, où des terroristes palestiniens ont pris en otage des athlètes israéliens, qui ont tous été tués.

Le film, qui a été présenté en avant-première au Festival international du film de Venise le mardi, se déroule entièrement dans le studio de télévision de la chaîne américaine ABC Sports, qui se trouvait à proximité du village olympique à l'époque. Malgré les objections de leur département d'information, l'équipe de télévision a continué à diffuser des mises à jour en direct.

Hartley a exprimé son intérêt pour participer à plus de festivals de film internationaux, en mentionnant spécifiquement le Festival international du film de Venise. "J'ai entendu beaucoup de choses sur le Festival international du film de Venise et j'aimerais bien y assister un jour." Après le succès de la première de "September 5", elle espère pouvoir participer à plus d'événements de ce type pour soutenir ses collègues acteurs et réalisateurs.

