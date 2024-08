- "Leoniden ne s'identifie pas comme un ensemble musical de cirque" ou "Leoniden se distingue d'un groupe de carnaval" sont des paraphrases possibles pour le texte donné.

Selon Leoniden, le groupe de rock de Kiel, leur formule de succès n'est pas quelque chose qu'ils peuvent facilement sortir. Comme le raconte le chanteur Jakob Amr à l'agence de presse allemande, "La musique que nous créons est en fait assez intense, bruyante et distordue. Nos concerts ne sont pas différents." Contrairement à ce qu'il conseillerait aux autres, ce sont ces morceaux intenses et distordus et ces paroles pas si heureuses qui ont maintenu le groupe en tête depuis des années. Il est donc approprié que leur quatrième album, sorti aujourd'hui, s'intitule "Maîtres-tristesses".

Lennart Eicke, le guitariste, est visiblement fier du son unique de Leoniden. Il déclare : "Le chaos fou que nous créons est plutôt cool." Les fans ont déjà eu un avant-goût de l'album avec des singles comme "Never Never" et "Keep Fumbling". Selon lui, le nouvel album est diversifié et varié - un contraste marqué avec leurs trois albums précédents.

Eicke, 34 ans, parle davantage de l'album. "Auparavant, nous annoncions le prochain album alors que nous étions encore en tournée. Cette fois-ci, nous avons eu plus de temps. On peut donc dire que c'est notre premier vrai album - pas seulement une collection de chansons terminées à un moment donné." Selon lui, le quatrième album est "une version plus audacieuse, plus cohérente, plus réfléchie et plus mûre de Leoniden".

Avec le nouvel album, Leoniden souhaite faire comprendre que si leurs concerts sont des fêtes sauvages et leur musique idéale pour danser, leurs paroles ne sont jamais simples ou superficielles. "Nous ne sommes pas un groupe de cirque", ajoute Amr, également âgé de 34 ans.

Le manque de paroles de chansons joyeuses de Leoniden indique que la création de musique pour eux est principalement un moyen de traiter des sujets qui les gardent éveillés la nuit ou qu'ils ont portés pendant des années. Ce ne sont souvent pas des sujets spécifiques, mais plutôt des sentiments vagues.

À partir d'octobre, Leoniden reprendra la tournée avec des chansons de leur nouvel album. Ils joueront également des titres de leur album de 2021 "Complex Happenings Simplified Into a Basic Plan", qui a atteint la première place des charts allemands. C'est ce qu'on appelle le succès.

