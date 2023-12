Leonardo DiCaprio a incité Lily Gladstone à dépenser son argent de poche pour acheter une cassette VHS de "Titanic".

La ferveur de Mme Gladstone pour M. DiCaprio comprend, bien sûr, son interprétation mémorable de Jack Dawson dans le film "Titanic" de 1997, un film qu'elle dit avoir adoré lors de sa sortie.

"C'est l'une des premières choses pour lesquelles j'ai dépensé mon argent de poche", a déclaré Mme Gladstone dans une interview publiée lundi. "J'ai précommandé le double jeu de VHS auprès de Toys 'R' Us à l'époque où il existait encore.

Gladstone a précisé qu'elle n'avait pas totalement adhéré à la "Leo-mania" de l'époque, déclarant : "J'ai aimé ce film pour le film et pour Kate Winslet", et qu'elle aimait DiCaprio "parce que Jack Dawson était génial".

"Et c'est drôle, chaque fois que j'avais le béguin en sixième - parce que c'est l'année où le film est sorti pour moi - je projetais en quelque sorte mes béguins sur Jack Dawson. Ce n'était jamais sur Jack Dawson", a-t-elle ajouté.

Plus de vingt ans plus tard, Mme Gladstone s'est retrouvée aux côtés du lauréat de l'Oscar dans le film "Killers of the Flower Moon", réalisé par Martin Scorsese. En 2021, Mme Gladstone a également déclaré avoir reçu une invitation spéciale de la part de DiCaprio lui-même.

J'ai reçu un message sur mon téléphone d'un numéro anonyme disant : "Hey, c'est Leo. Veux-tu venir dîner chez moi ? Je l'ai regardé et je me suis demandé si c'était vraiment lui". a-t-elle déclaré.

Après avoir confirmé qu'il s'agissait bien de DiCaprio, Gladstone a déclaré qu'ils avaient "traîné près du feu à l'extérieur" de sa maison et qu'ils avaient parlé de leur enfance pendant le dîner.

Le film "Killers of the Flower Moon", qui est désormais disponible à la demande, a suscité un engouement pour les Oscars depuis sa sortie en salle en octobre.

