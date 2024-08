L'entreprise de Cathy Hummels est arrêtée par l'éditeur.

Cathy Hummels et son frère travaillaient sur un livre concernant la dépression, et un éditeur avait déjà révélé la couverture du livre. Malheureusement, le projet est maintenant en suspens en raison de certains remous entourant les diplômes universitaires du frère de Hummels. L'avocat de Hummels, Stefan Ventroni, a déclaré que la publication et son frère, Sebastian Fischer, ont décidé de ne pas poursuivre le projet ensemble. De son côté, l'éditeur Südwest-Verlag, par la voix de son avocat Ralph Graef, a déclaré qu'ils avaient résilié le contrat en raison du manque de fondement pour la publication compte tenu des circonstances actuelles.

La célèbre influenceuse Hummels, qui avait partagé ses combats contre la dépression il y a quelques années, avait prévu de publier un livre intitulé "Sortir de l'ombre - Ta sortie de la dépression" avec son frère, médecin. Cependant, la couverture publiée comportait le nom de Fischer avec un titre doctoral, alors qu'en réalité, il ne le détenait pas.

Suite aux reportages du journal "Bild", l'éditeur a initialement retiré la couverture représentant la publication du livre. L'éditeur Südwest-Verlag a déclaré début juillet qu'ils n'avaient aucun indice jusqu'à présent qui aurait pu mettre en doute le diplôme de Fischer. "Après avoir effectué des recherches dans les médias et avoir demandé à Fischer, il a été confirmé qu'il ne possède actuellement pas de titre doctoral", a déclaré l'éditeur. La couverture a ensuite été supprimée de leurs systèmes.

Hummels avait également présenté son frère comme un "docteur" sur Instagram. Cependant, elle a clarifié via un communiqué de presse envoyé par son avocat début juillet qu'il n'y avait pas eu d'intention de tromper qui que ce soit. "J'ai présenté mon frère comme 'docteur' sur Instagram en 2018, car je croyais à tort que tous les médecins portaient ce titre", a-t-elle déclaré. Elle a également ajouté : "Je ne voulais pas tromper qui que ce soit, mais j'ai simplement reconnu sa profession." Hummels a également mentionné : "Pour plusieurs personnes, y compris moi, 'docteur' et 'médecin' ont été utilisés de manière interchangeable, rien de plus qu'un titre professionnel."

Malgré les obstacles, Cathy Hummels et son frère espèrent toujours publier une version révisée de "Sortir de l'ombre - Ta sortie de la dépression". Entre-temps, Cathy continue de sensibiliser à la santé mentale via ses plateformes de médias sociaux.

