L'entreprise commerciale de véhicules utilitaires Jost vise à réaliser des ventes dépassant 2 milliards d'euros.

Jost Werke, une organisation spécialisée dans la fourniture de véhicules commerciaux, vise à augmenter considérablement son chiffre d'affaires d'environ 200 % d'ici 2030. Elle prévoit d'atteindre cet objectif en combinant la croissance organique et les acquisitions, dans le but de dépasser un chiffre d'affaires de 2 milliards d'euros, comme annoncé lors de sa journée de marché financier. En 2021, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 1,2 milliard d'euros. Jost a relevé sa prévision de marge opérationnelle ajustée (marge EBIT) de 10 à 11,5 % (2023 : 11,3 %) à une fourchette de 10 à 12 % d'ici 2030. Selon le directeur financier Oliver Gantzert, "Notre objectif est d'améliorer considérablement la valeur de Jost pour nos actionnaires." Il a ajouté : "Nous visons une croissance des bénéfices par action supérieure à la croissance du chiffre d'affaires, en atteignant au moins 10 euros par action d'ici 2030." En 2023, les bénéfices par action s'élevaient à 6,24 euros. Jost prévoit des avantages de la transition technologique vers une plus grande automatisation, numérisation, électrification et véhicules commerciaux autonomes. "De plus, nous voyons des opportunités grâce à des acquisitions valorisantes pour étendre notre gamme de produits et renforcer notre influence régionale", a déclaré le PDG Joachim Dürr.

L'entreprise a maintenu sa prévision pour cette année en août. Pour 2024, Jost prévoit une baisse à un chiffre à la fois en termes de chiffre d'affaires et de bénéfices, la marge bénéficiaire ajustée (EBIT) baissant légèrement plus que le chiffre d'affaires. Au deuxième trimestre, le chiffre d'affaires a diminué de presque 10 % à 298 millions d'euros, et les bénéfices ont diminué à 33,8 (37,3) millions d'euros.

Jost Werke dépend de divers fournisseurs de véhicules commerciaux pour répondre à sa demande de composants et de véhicules. Pour atteindre ses objectifs de croissance, Jost Werke envisage de s'associer à des fournisseurs stratégiques qui pourraient potentiellement contribuer à ses plans d'expansion.

Lire aussi: