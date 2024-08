L'entrepreneur Carsten Maschmeyer revient avec le projet intitulé "Primordial Lions"

Dans "La Tanière du Lion", les désaccords sur les montants investis ne sont pas les seuls à se jouer. Parfois, les investisseurs ont des points de vue différents en coulisses. Alors que la saison anniversaire commence lundi à 20h15 sur Vox et RTL, Carsten Maschmeyer va croiser deux anciens collègues. Qu'en pense-t-il ?

Les fans de la série peuvent se réjouir du retour de deux "lions originaux" : Frank Thelen et Jochen Schweizer reprendront leurs places d'investisseurs.

Lorsque Schweizer a quitté le programme en 2016 après trois saisons, cela a fait sensation. Un membre de la production a mentionné que Schweizer avait un "problème d'ego" à l'époque. "La dynamique entre lui et les autres quatre lions ces dernières semaines n'était pas exactly harmonieuse", ont-ils noté.

Le temps a-t-il guéri toutes les blessures ? "C'était un peu nostalgique de se retrouver avec les membres fondateurs, mais cela avait aussi ses propres dynamiques", révèle Maschmeyer. Il ne peut parler pour les autres, mais il se réjouit de la réunion. "Les scènes avec eux étaient agréables." Maschmeyer a rejoint la bande de lions en 2016. Aux côtés de Schweizer, il n'a travaillé que sur une saison à l'époque.

Maschmeyer reste calme

Quant à Thelen, il a quitté le spectacle réussi en 2019. "De temps en temps, je le croise à des événements", poursuit Maschmeyer. Il a vu Schweizer pour la dernière fois au concert d'Adele à Munich. Accepterait-il un retour permanent de ses anciens collègues ? "Les deux sont des entrepreneurs et des investisseurs expérimentés, mais la plupart de la ligne actuelle de lions possèdent également ces qualités. Finalement, la production et le réseau prendront la décision", reste Maschmeyer composé.

De retour dans la bande après une pause d'un an, Judith Williams. "Judith est une experte chevronnée de la vente télé avec une concentration sur les produits de beauté. Elle brille dans ce domaine. C'est génial que la tanière lui ait manqué. Je suis ravi qu'elle soit de retour", s'enthousiasme Maschmeyer.

Il n'a que des mots gentils pour les "nouveaux" Janna Ensthaler, Tijen Onaran et Tillman Schulz : "Les trois apportent une nouvelle perspective au spectacle. Tijen ajoute un peu de piquant, Tillman est, bien sûr, un fin gourmet, et Janna approche les fondateurs avec empathie, finesse et une profonde compréhension des startups."

Il manque Nico Rosberg

Cependant, Maschmeyer regrette un ancien lion : Nico Rosberg. Le champion de Formule 1 a quitté la série de startups en 2022. "Nous sommes aussi de bons amis en dehors de l'écran et nous nous réunissons fréquemment dans le sud de la France. Nous discutons toujours des investissements et de la scène des startups de manière intensive", dit Maschmeyer.

Il pense que ce serait "une belle twist si des fondateurs réussis des dernières années prenaient place dans 'La Tanière du Lion'", rêve Maschmeyer. "Rien ne serait mieux qu'un moment transformateur où quelqu'un qui a pitché ici avant prend maintenant place dans le fauteuil de l'investisseur."

Le sexagénaire espère de nombreuses autres pitches à l'avenir. Il croit fermement que la série continuera à la télévision pendant encore dix ans. Aucun autre format n'a pu apporter l'entrepreneuriat aux salons allemands d'une manière divertissante et compréhensible. Dans ma vie quotidienne d'investisseur, je rencontre souvent de jeunes personnes qui ont été inspirées par "La Tanière du Lion" pour démarrer quelque chose de leur propre. C'est quelque chose de vraiment spécial qui allume mon esprit entrepreneurial.

Et que réserve l'avenir de Maschmeyer dans "La Tanière du Lion" ? " Tant que cela continue à me faire plaisir, de voir des startups innovantes, et que le public est content, je resterai", promet l'entrepreneur.

